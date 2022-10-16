Почему знаменитости проигнорировали День отца

Игорь Верник с отцом Фото: социальные сети

Праздник для нашей страны новый (в отличие от Дня матери), получивший официальный статус год назад. В России День отца отмечают в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал Путин в 2021 году. В этом году праздник пришелся на 16 октября.

Судя по соцсетям, которые не сильно откликнулись, День отца пока не пошел в народ. В День матери знаменитости обязательно выкладывают фотографии мам в своих микроблогах. С папами такого порыва не наблюдается. Это не значит, что пап любят меньше. Трогательные снимки с «любимым папулей» появляются регулярно. Но в другие дни. Мы собрали несколько фотографий знаменитостей, где они с папами.

Фото: социальные сети

Не так давно опубликовал фотографию своего отца Игорь Верник. И подписал: «Папуля, я очень скучаю». Эмиля Григорьевича Верника не стало в прошлом году. Много лет он работал режиссером Всесоюзного радио. Был главным режиссёром литературно-драматического вещания. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. Игорь Верник тяжело переживает уход отца.

Фото: социальные сети

Анна Чиповская своего папу называет «папсом». Он у нее пианист-виртуоз, джазовый музыкант Борис Фрумкин. Художественный руководитель камерного оркестра джазовой музыки им.Олега Лундстрема. Благодаря папе Анна обожает джаз.

Фото: социальные сети

На днях трогательную фотографию опубликовала Галина Юдашкина – единственная дочь модельера Валентина Юдашкина. 14 октября ему исполнилось 59 лет. Галина поздравляла папу вместе с тремя своими детьми. И пожелала: главное - здоровье.

Фото: социальные сети

Сергей Безруков всегда подчеркивает, что его отец – актер Виталий Безруков – был и остается главным наставником и в профессии, и в жизни. «Как важно найти своего мастера. Мне в этом смысле повезло!», - подписал Сергей свою фотографию с папой.

Фото: социальные сети

Прекрасная, любящая дочь Юлия Меньшова. При каждом подходящем случае она вспоминает отца – режиссера, актера Владимира Меньшова. Публикует его фотографии, приводит цитаты. Скучает. Уже год без отца…

Фото: социальные сети

Алика Смехова со своим папой Вениамином Борисовичем часто выступают вместе: Смехов читает стихи, Алика поет русские романсы.