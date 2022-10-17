Вся власть портретам

Милиционеры в исполнении Андрея Смолякова и Александра Горбатова (слева) гадают, каким будет следующий «шедевр» зловещего Художника. Фото: Канал «Россия 1»

О том, что московские преступники середины прошлого века питали слабость к рисованию, мы помним еще со времен бессмертной классики «Место встречи изменить нельзя», однако сравнивать банду «Черная кошка» с криминальным коллективом, орудующим в «Художнике», все-таки не совсем корректно.

В знаменитом советском теледетективе бандитов хватало лишь на то, чтобы коряво намалевать окурком на стене кошачий силуэт, а в новом фильме негодяи, промышляющие в 1944 году в столице убийствами и грабежами, оставляют на месте преступления качественно выполненные портреты своих жертв - потому-то главарь и получил прозвище Художник.

Ведущие расследование милиционеры наконец-то понимают, что Художник, чьи злодеяния идеально спланированы и безупречно исполнены, не совсем обычный уголовник, и привлекают к делу коллег из НКВД.

Марине Александровой досталась роль дерзкой налетчицы Люси. Фото: Канал «Россия 1»

Главного героя - начальника отдела по борьбе с бандитизмом Тихона Ефимова - сыграл Андрей Смоляков, которому после серии ретродетективов о приключениях майора Черкасова («Мосгаз», «Паук», «Палач» и др.) совсем нетрудно было вновь примерить образ мудрого советского сыщика. Помогают персонажу Смолякова капитан Сазонов (Александр Горбатов), сержант Костенко (Кирилл Зайцев) и офицер НКВД Рудаков (Виктор Добронравов). За лирическую линию в сериале отвечает библиотекарь Света (Дарья Урсуляк), сердце которой отчаянно пытаются завоевать друзья-соперники Сазонов и Рудаков.

В 16-серийном фильме, снятом режиссером «Годунова», «Диверсанта» и «Глухаря» Тимуром Алпатовым, зрители также увидят Александра Устюгова, Сергея Газарова, Марину Александрову, Андрея Мерзликина и Агриппину Стеклову.

Россия 1.

«Художник». С 17 октября, понедельник - четверг, 21.20.

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Герой Максима Матвеева и работает, и выглядит нестандартно. Фото: Кадр из фильма

Зрителей ждет второй сезон триллера «Триггер».

В первом сезоне главный герой, психотерапевт-экспериментатор Артем Стрелецкий (Максим Матвеев), предстал перед нами, выйдя из тюрьмы, в которую он угодил по обвинению в доведении пациента до суицида. На старте второго блока серий Стрелецкий выйдет уже из психиатрической лечебницы, куда он попал исключительно по собственной инициативе, - ну а где еще прогрессивному мозгоправу оттачивать свое мастерство?

Помимо Матвеева и других знакомых по первому сезону актеров, во втором «Триггере» появятся Елена Тронина, Макар Запорожский, Павел Ворожцов, Светлана Устинова, Зоя Бербер и Екатерина Варнава.

Первый канал.

«Триггер 2». С 17 октября, понедельник - четверг, 21.45.