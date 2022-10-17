Антон Филипенко просто мачо в образе курортного блюстителя порядка. Фото: Кадр из фильма

Когда криминальный сценарист Лариков устает от сирен, разбитых фонарей и прочего милицейского антуража, он идет в творческий отпуск на канал ТНТ.

ТНТ у нас - молодежно-развлекательный, там даже на логотипе чунга-чанга, а в постерах фиговые листки и пляжные трусы с макаками. И там, конечно, на ура примут шутку про окоченелый труп, каких у любого приментованного сценариста в запасе целый мешок.

А поскольку Лариков рожден через три года после фильма

С. Соловьева «Спасатель», в котором учитель Лариков спасал школьниц от бездуховности, а его ученик - утопающих на водах, совершенно ясно, что в детстве Ларикову этим «Спасателем» выели весь мозг, и он, повзрослев, на раз придумал сюжет про курортного детектива-спасателя. А название взял с основной работы, потому что все до одной милицейские стенгазеты зовутся «На страже», а газет этих он за свой век перевидел эдак с тысячу.

По сюжету эксперт-криминалист Денис (Антон Филипенко) втемную влипает в бизнес черных риелторов и становится опасным свидетелем. Ему дают липовую фамилию Дубов (шпилька в адрес любимых органов) и сплавляют в теплый город Геленджик, где всегда мечтал раскрывать преступления сценарист Лариков.

Чтобы оттенять изгибы острого ума, сыщику-любителю требуются недалекий Ватсон и тупоумный Лестрейд. В роли первого выступает миниатюрный капитан угро Диана Нечаева (у моря все салоны красоты зовутся «Стелла», «Виола» и «Эсмеральда»; к тому же Диана - римский аналог богини-охотницы Артемиды, и кобура поверх джинсов-обтягаек на попе артистки Ковальчук смотрится гиперсексуально).

Лестрейдом станет опер Гайдуков в исполнении артиста Гайдукова (фразы типа «Гайдуков, ты слишком нервный для полицейского», должно быть, очень веселили съемочную группу). Работает гастролер искусно, и главной пружиной сюжета становится то, что капитан Диана эксперту Денису совершенно и категорически не дает.

Он уж к ней и так и эдак, и вроде как почти, и совсем уж было, а все равно облом - что, признаем, часто бывает с уроженками курортных югов в качестве реакции на повальный окружающий блуд. Интрига «даст - не даст» будет держать зрителя в напряжении весь первый сезон, а если повезет авторам и не повезет героям, то и второй.

Чтобы ворчать на судьбу, Денис купит на свободные средства бар и с ним пухлого озабоченного девственника бармена Колю (Сергей Дьяков), который прочитал все книжки по съему и всегда готов дать ветерану любовных битв идиотский совет.

Все это радует глаз и сердце не только зрителю, но и съемочной группе, которая бесстыже жмурится на солнышке и всем того желает. Когда-то давно сценарист фильма «Край» (Сибирь, паровозы) рассказывал, как ежевечерне артист Машков брал его за грудки и с чувством говорил: «Дорогой. Вот ты пишешь: «Бьет его доской по голове». А утром доской по голове бьют - меня. И мост по пояс в северной воде строю - я. Давай ты смиришь свой полет фантазии, хорошо?» Артиста Машкова тут всякий поймет - как и то, что сценариста Ларикова артисты, режиссер и продюсеры должны были обнимать-благодарить и слоненка подарить, а коктейлем «Тихуана» проставляться минимум год. Виданое ли дело - написать складный сценарий с действием летом в Геленджике, а не в питерской сырой подворотне, где происходит 95% наших экранных убийств.

Но тут-то и сказываются сложности дебюта (младшие партнеры великих магистров Федоровича и Никишова, продюсеры Голомовзюк и Торчинская, кажется, впервые вышли в самостоятельное плавание). У красиво задуманной истории с резвым героем и секси-героиней оказывается довольно короткое дыхание.

Во-первых, коммерческие убийства в некрупном Геленджике происходят с регулярностью Чикаго.

Во-вторых, милая капитанша слишком часто тупит, вешая собак на невиновных и непричастных. Перейти к здоровому приятельскому сексу герои не могут, чтоб не портить служебный тандем, но в расчете на амуры чувак остается в курортном раю без отношений вообще. Знай только дедукцию гоняет и пьет коктейли пряные в одну харю.

Решать эту проблему Ларикову придется во втором сезоне - и мы в него верим, причем за талант, а вовсе не за то, что в юности он трудился в «КП» - Оренбург».

Хотя и это характеризует его только с наилучшей стороны.

«НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА»

2022.

Реж. Акаки Сахелашвили. Онлайн-сервис Premier.