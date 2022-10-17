Вопрос дня: Чем еще помочь фронту?

На Урале, где знают, что такое холода, собирают теплые вещи мобилизованным в Доме добровольцев Свердловской области. Фото: Донат СОРОКИН/ТАСС

Лев Корольков, ветеран Службы внешней разведки:

- Обычные люди могут помогать тем, что не входило в табель обеспечения войск: квадрокоптерами, тепловизорами. Но 99% должно делать государство. А советом помочь могут люди, прошедшие Афганистан, две Чечни, Грузию.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса:

- У нас девчонки в институте сушили овощи и фрукты с начала лета. И с водителем отправляли уже несколько месяцев в Донбасс. Мы не называем это громко «помощь фронту» - просто наша личная небольшая поддержка.

Сергей Гончаров, почетный президент союза ветеранов «Альфы»:

- Тот, кто идет сегодня на защиту государства, должен именно от него иметь все, что положено в условиях военных действий. Если такого не происходит, люди сами идут в военторг. Им надо выложить 530 тысяч за полный набор: тяжелый, легкий бронежилеты, берцы, каска, спальник

и т. п. (Репортаж нашего корреспондента с рынка «Садовод», где теперь скупают амуницию, - стр. 9) И давно пора «намекнуть» о помощи фронту олигархам.

Юрий Сытник, заслуженный пилот России:

- Народ, который посылает своих сыновей на войну, не должен покупать им каски и броники. Он должен поддерживать их морально. Я общался со знакомыми ребятами, которые сейчас на волгоградском полигоне. Им наши фермеры стараются помочь с экипировкой, но ведь это не задача фермеров! Хотя большинство нормальных людей их поддерживают.

Максим Сурайкин, депутат ульяновского Заксобрания:

- Лучше всего делать точечно. В одних подразделениях особо нужны медикаменты, обезболивающие. Где-то особая потребность в воздушных средствах разведки. Общество обязано включаться и помогать - это было в русских традициях со времен войны с Наполеоном.

Максим Алексеев, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- Надо помогать не только тем, кто мобилизован, но и их семьям. Не мальчики ушли на фронт, а зарабатывавшие мужчины. Часто - от престарелых уже родителей.