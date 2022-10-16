Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Киселев поразил украинских националистов точным пуском ракет

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В том и особенность исключительных натур, что они видят вредное и опасное там, где другие не видят ничего особенного, или видят даже хорошее», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Всякий воин должен понимать свой маневр!».

ЛИШИЛ ПРОТИВНИКА ПОТЕНЦИАЛА

Прапорщик Василий Малков

Прапорщик Василий МАЛКОВ Фото: Минобороны РФ

«Позиции пункта управления, который Василий Малков обеспечивал связью, подверглись атаке украинских националистов. Наступление врага сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. Под плотным огнём противника прапорщик Малков осуществил эвакуацию двух военнослужащих, получивших ранение в ходе обстрела, в безопасное место, где им была оказана первая медицинская помощь. В ходе очередного вражеского залпа была повреждена станция спутниковой связи, обеспечивающая взаимодействие внутри пункта управления. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группировку четкого и координированного управления, прапорщик Малков лично, не взирая на атаки противника, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию. Как только связь была восстановлена, корректировщиками огня были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению 5 единиц военной техники противника и более 50 националистов. Самоотверженные действия прапорщика Василия Малкова на поле боя позволили восстановить управление подразделениями и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника атакующего потенциала, что привело к последующему контрнаступлению наших войск».

ВСКРЫЛ АРТПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛИСТОВ

Лейтенант Макар Шашков

Лейтенант Макар ШАШКОВ Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира взвода лейтенант Макар Шашков, действуя в составе батальонно-тактической группы российсикх военнослужащих, выполнял задачу по освобождению одного из населенноых пунктов от вооруженных формирований националистов. Передовой группе, под командованием Макара, была поставлена задача провести рекогносцировку местности для продвижения основной колонны к месту выполнения поставленной боевой задачи.

В ходе движения лейтенант Шашков вскрыл тщательно замаскированные артиллерийские позиции противника на направлении планируемых действий наших сил. Используя штатные средства связи, Макар передал координаты обнаруженных позиций противника для нанесения артиллерийского удара. Огнем российской артиллерии было нанесено огневое поражение объектам противника. В результате действий группы под командованием лейтенанта Макара Шашкова были уничтожены 5 орудий полевой артиллерии врага, и до 30 националистов».

ВОССТАНОВИЛ ПОВРЕЖДЕННУЮ РАДИОСТАНЦИЮ

Сержант Александр Стовба

Сержант Александр СТОВБА Фото: Минобороны РФ

«Механик - радиотелефонист взвода связи сержант Александр Стовба в составе батальонно-тактической группы выполнял задачи по удержанию стратегически важного объекта от наступающих подразделений украинских вооруженных формирований. Ведя ожесточенные бои с националистами, сержант Александр Стовба в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям. В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего подразделения БТГр на некоторое время лишились возможности корректировать огонь.

Александр Стовба оперативно в условиях плотного огня украинских националистов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции, чем обеспечил ведение корректировки огня. В результате мужественных и профессиональных действий, сопряженных с риском для жизни сержанта Стовба российским военнослужащим удалось разгромить значительно превосходящие силы противника».

ПОРАЗИЛ ВРАГА ТОЧНЫМ ПУСКОМ РАКЕТ

Гвардии сержант Кирилл Киселев

Гвардии сержант Кирилл КИСЕЛЕВ Фото: Минобороны РФ

«Гвардии сержант Кирилл Киселев, действуя в составе расчета боевой машины РСЗО, выполнял задачи по артиллерийской поддержке действий российских мотострелков. В ходе выполнения задач передовая группа российских военнослужащих обнаружила оборудованные позиции украинских националистов, о чем командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Получив информацию, Кирилл Киселев, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет, нанес огневой удар по позициям украинских радикалов.

Профессионализм и личная самоотверженность гвардии сержанта Киселева при уверенном и умелом управлении расчетом боевой машины, позволили мотострелкам успешно выполнить боевую задачу».