Владимир Скобцов: Я имею счастливую возможность оставаться в Донецке и писать правдивые стихи и песни

Владимир Скобцов Фото: Иван МАКЕЕВ

«Владимир Скобцов: Донбасс ZA нами и с нами Бог!»Так называется передача цикла «Непарадные портреты с Александром Гамовым» - с участием знаменитого барда из ДНР Владимира Скобцова. Он спел свои песни и ответил на вопросы журналистов. (Аудио и видео - по ссылкам внизу.)

Вот несколько фрагментов…

«А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом»

Эти строки принадлежат Великой Поэтессе Юнне Мориц - они и стали эпиграфом нашей программы.…

- Володя, - задали мы гостю первый вопрос, - ваши зрители уже привыкли видеть вас в белой рубашке. Это - как бы такой талисман? И - имеет какое-то особое значение?

- Да, я специально одеваю белую рубашку все 9 лет войны, которая проходит сквозь наш город, - сказал Скобцов. - Потому что Донецк стоит на линии фронта.

Знаете, русские воины всегда одевали чистое перед боем. Потому что в этом случае попадающие в рану ворсинки ткани не вызывали инфекции. И еще - ты в чистом перед Богом стоишь. А мы ведь так и стоим перед Богом все 9 лет.

- То есть, вы в постоянной готовности к тому, что можете получить ранение?

- Да. Мы одеваем чистое, чтобы не было стыдно в морге. Дончане такие люди…

Вот, знаете, уже скоро год, как идет спецоперация – все это время город без воды. Миллионный город. Но у нас нет эпидемии, все наши люди чистые.

Объект моего внимания – это народ. Вот те самые «простые люди»: ополченцы, солдаты, командиры, пенсионеры, водители, коммунальщики, работяги, учителя, врачи, конечно же, которые спасают жизни. И я их воспринимаю как родственников кровных.

- Песня на ваши слова «Донбасс за нами» стала поистине всенародной. И не только для дончан, для всей России.

- Мы – одна семья, мы – один народ, мы – одна большая Россия.

Мы не сражаемся с украинским народом. Мы сражаемся с нацистами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Украинский фашизм страшнее немецкого»

- Ты однажды сказал, что украинский фашизм страшнее немецкого.

- Я напомню события Великой Отечественной. Перед отступлением из Донецка немцы загнали в город нацбат - украинский. И донецкая шахта 4-Бис была вся завалена телами людей, которые отказывались кричать «Слава Украине». Их пересыпали дустом, известкой.

Мой отец писал книгу по этому жуткому преступлению Это все украинские нацисты делали.

И через столько лет звучит тот же лозунг… А в соцсетях от украинцев - сплошное удивление: «Где вы видели на Украине нацистов?

Мой друг Роман Разум снял фильм «Ополченочка». Все сюжеты брали из жизни – с телефонов украинских солдат. Говорит, там такой садизм, там столько крови, что большую часть увиденного не включили в фильм, потому что это нельзя показывать.

Это для трибунала.

«Слава Богу, что в Донбасс зашла Россия»

- Как вы встретили 24 февраля 2022-го, начало специальной военной операции?

- Слава Богу, что в феврале зашла Россия.

Весь Донецк вздохнул облегченно. И сейчас, что бы ни писали в интернете, на линии фронта - все нормально.

Мы обречены на Победу.

- А с пленными украинцами приходилось разговаривать? Смирные стали?

- Мы прорывались в наш госпиталь на Петровке (в Донецке). Который сейчас бомбят. И знакомый врач рассказывает - они нас проклинают. Говорит: «Я спасаю жизнь пленному вэсэушнику, делаю общий наркоз, потому что надо вытащить из него осколки, а у него - последнее, что он сказал перед тем, как уйти в анабиоз: «Как я вас ненавижу».

- Володя, вот строки одного из твоих стихотворений про Донбасс: «Он никого не ставил на колени, поскольку никогда не встанет сам…»

- А что за ними?

- Это стихотворение называется «Мой рай».

- Я имею такую счастливую возможность оставаться в своем родном городе и, если я уеду, я потеряю пульс. И все, что напишу, будет неправдой.

Я не хочу никого обижать. Люди уезжают по разным причинам – у кого-то дети, у кого-то родители больные. Нельзя их за это корить.

- Но ведь есть еще и другая категория людей, как их назвали - «испуганные патриоты».

- Хочу процитировать Булгакова: «Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности».

- Володя - ты человек творческий, а творческим людям свойственно сомневаться. Такой стереотип, да… Скажи - были метания, когда встал перед выбором – на чьей ты стороне?

- В самом начале (трагического противостояния на Донбассе) был очевидный выбор. Много моих коллег-артистов с той стороны находится. И мне говорили – давай с нами.

Но вот она – Родина, где похоронены мои предки, здесь живут люди, плоть от плоти и кровь от крови…

Вот она – кровь убитого ребенка. А находятся те, кто до сих пор ещё говорят – «не все так однозначно».

И я рубанул все, что было с той стороны, просто отсек. Когда идет большая драка, какие могут быть неоднозначные… «мы потом разберемся»?

У меня на родине убивают детей, стариков только лишь потому, что они живут на Донбассе. Естественно, я буду на их стороне.

И формула Русского мира такова - «Не бывает чужой беды, беда одна на всех». Так существует русский народ.

И, я считаю, что мы сражаемся не с украинцами, ни в коем случае! Не сражаемся с украинским народом. Мы сражаемся с бесами.

Вот, вроде бы, человек в оболочке человеческой, и разговаривает на русском языке, с трудом произнося украинские слова, но - в нем сидит вот эта бесовщина…

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Высоцкий был бы с нами»

- Володя, ты часто выступаешь в госпиталях и на передовой.

- Да. Хочешь узнать что-то о битвах – сходи в госпиталь к раненым бойцам.

Я помню 2014 год, первый военный госпиталь в Донецке. Мое выступление.

И мне говорят – ты пройдешься по лежачим. Я по инерции гражданского человека думал: лежачие - ну, температура высокая. Захожу, а там лежат люди, которые, в принципе… уходят. Ранения невероятно тяжелые.

Я вижу человека, у которого нет позвоночника почти, снесло его, и он лежит лицом к стенке. А я понимаю, что, как артист, должен поднимать дух.

Я пою, он мне протягивает руку, пожимает и говорит – спасибо. Я говорю – это вам спасибо. Он говорит: нет, давай-ка уберем пафос, спасибо, что ты пришел. Я, говорит, ухожу. Я увидел глаза смерти.

И этот же человек, он работяга, шахтер, говорит: если бы отыграть все назад, я бы снова пошел защищать свой дом.

Это наши Герои. Люди, которые защищают свою Родину – это святые.

Нельзя озвереть, нельзя оскотиниться, надо оставаться человеком.

- Вопрос – как оставаться человеком?

- Вся история нашей великой страны этому учит.

Прежде всего, литература. Ключевое стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России»… Он был оплеван своими современниками-либералами за это стихотворение, и там - такое: «Мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы».

Не зная этого стихотворения, наши ополченцы с голыми руками, с дубинками, с охотничьими ружьями не признали наглой воли того, под кем дрожали остальные. Так ведет себя русский человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ОТ АВТОРОВ ИНТЕРВЬЮ

Слушаем Володю… Как же он сильно напоминает Владимира Высоцкого! (А в эти дни как раз отмечали 85-летие со дня рождения поэта.) Напоминает - и по манере пения, и по энергетике какой-то, и даже - тембром голоса…

Потому дальше задаём такие вопросы…

- Володя, а Высоцкий же - на нашей стороне? Ты так сказал перед интервью… А теперь скажи - что это значит?

- Это значит, что, если бы Владимир Семёнович был жив, он бы находился с нами, на нашей стороне. Вне сомнений.

Это сказал мой друг (царство ему небесное) - журналист Андрей Бабицкий. И я с ним согласен.

Высоцкий там, где правда. А правда за нами.

- Скажи ещё, Володя, когда Победа? Какого числа, какого месяца? Что подсказывает твое поэтическое чутье? Какую песню ты исполнишь в День Победы?

- А у нас нет выбора – побеждать, не побеждать, будет, не будет…

Победа – она придёт обязательно.

Как сказал в июне 1941-го Вячеслав Молотов о войне с немецкими фашистами: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами».

ДОСЛОВНО

«…И концерт в Семёновском полку»

В программе «Непарадные портреты» принял участие и продюсер Владимира Скобцова, композитор, поэт Леонид Зинковский. Вот что он сказал:

- Скобцов не просто так приехал в Москву. Нас пригласили поучаствовать в благотворительном концерте в Семеновском полку.

Кроме того, мы давно сотрудничаем с Центральным военно-клиническим госпиталем имени Вишневского, даем благотворительные концерты. Выступили и в Звездном городке перед космонавтами. А еще - в Союзе писателей России.

Тоже знаковое место, потому что Володя является одним из основателей Союза писателей ДНР. Как Донбасс вливается в Россию, так и писательская организация Донецкой республики - в Союз писателей России.

А первым Почетным членом Союза писателей непокоренного Донбасса стала Великая поэтесса Юнна Мориц. Юнна Петровна – настоящий боец борющегося Донбасса!