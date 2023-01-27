66-летний певец Игорь Саруханов женился в седьмой раз

Игорь Саруханов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Саруханов в 66 лет – молодожен: исполнитель хита «Скрипка-лиса» тайно женился в седьмой раз. Женой артиста стала дизайнер Леся Садовская. По словам певца, они долго работали вместе, и профессиональные отношения постепенно перешли в личные. Избранница музыканта намного моложе его, у Леси есть дочь от предыдущего брака.

Предложение своей возлюбленной Саруханов сделал в ноябре. Свадьбу артист и его муза сыграли 26 декабря прошлого года. Торжество прошло тихо – жених и невеста решили не афишировать свой брак.

Женой артиста стала дизайнер Леся Садовская. Фото: соцсети.

«Так случилось, мы долго работали вместе с Лесей Садовской. Она успешный модельер, дизайнер одежды. В последние годы она одевала меня. Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный - не играет никакой роли. Самое главное, чтобы брак был прочным. Я так к этому отношусь», - рассказал Саруханов «Аргументам и фактам».

Избранница музыканта намного моложе его, у Леси есть дочь от предыдущего брака. Фото: соцсети.

Музыкант признался, что с предыдущей женой Татьяной Костычевой он давно разошелся. В этом браке у него появились дочери, ради которых они с экс-супругой сохранили хорошие отношения.

«Мы с Татьяной давно разошлись, но человеческие отношения сохранили. Детей содержу», - добавил Саруханов.

Саруханов с предыдущей (шестой) женой Татьяной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Молодая жена музыканта в соцсетях также поделилась своими впечатлениями от семейной жизни.

«Сегодня у нас маленькая дата. Ровно месяц с того момента, когда ты стал моим мужем. Люблю тебя безмерно, мой Игорь», - написала Леся на своей странице.

Ранее Игорь Саруханов рассказал, кому он оставит свое наследство. Об этом артист задумался в ноябре прошлого года – аккурат когда сделал предложение новой избраннице. Наследство Саруханова оценивается в несколько десятков миллионов рублей: он владеет московской квартирой, загородным домом, коллекцией музыкальных инструментов и авторскими правами на песни.

Загородный дом музыканта. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Артист признался, что составил завещание. Все это после смерти Игоря отойдет дочерям артиста от шестого брака Розалии и Любови. С женой Татьяной Саруханов развелся в начале прошлого года.