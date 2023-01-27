Виктория Лопырева отдает трехлетнего сына в лучшую школу Дубая

Виктория Лопырева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Лопырева уже несколько лет живет в Дубае. Модель обосновалась в Эмиратах вместе с трехлетним сыном Марком Лео. Супруг блондинки, бывший первый заместитель председателя правительства Республики Коми Игорь Булатов бывает в жаркой стране наездами. Недавно Виктория отдала сына в детский сад, однако уже готовится к тому, что он пойдет в подготовительный класс. В соцсетях Виктория сообщила, что присмотрела для наследника лучшую школу Дубая.

Модель рассказала, что при выборе места, в котором ее сын проводит большую часть дня, она обращала внимание на каждую мелочь. Лопырева тщательно изучила не только учебную программу, но и меню, дизайн общих помещений и даже чистоту туалетов. По слухам, за обучение сына в детском саду она платит около тысячи евро в месяц (75 тысяч рублей). К слову, это гораздо дешевле стоимости образования в элитных детских садах Москвы и Подмосковья.

Сейчас Виктория присматривает школу для сына. Лопырева уверена, что этим нужно заниматься как можно раньше. Блондинка рассказала, что недавно она попала на собеседование в одну из самых лучших школ Эмиратов. Виктория настолько впечатлилась увиденным, что теперь готова на все, лишь бы ее сын учился в этом заведении.

«Сегодня была на собеседовании в самой крутой школе. Даже на тур в нее не попасть. Почему дети так быстро растут?», - удивилась Лопырева.

Виктория с сыном марком Лео. Фото: соцсети.

Совсем скоро сыну телеведущей исполнится четыре года. По такому случаю Виктория собирается устроить для мальчика веселый праздник. По словам Лопыревой, за последний год многие российские семьи переехали в Дубай, так что теперь у Марка Лео много приятелей.

До того, как стать чиновником в Коми супруг Виктории Игорь Булатов занимал пост вице-президента строительно-промышленной компании «Ташир». Игорь женился на дочери президента «Ташира» миллиардера Самвела Карапетяна Татевик Карапетян. Супруги прожили вместе несколько лет, у них родились двое детей. Увлекшись Лопыревой, Булатов ушел из семьи, когда второму ребенку пары – дочери Амелии – было всего шесть месяцев. Ради любви к «Мисс России» Игорь лишился и своего поста в «Ташире», и пакета акций компании.

Игорь сделал Виктории предложение, когда она была беременна первенцем. В феврале 2019 года модель родила сына Марка Лео. А в конце 2019 года Лопырева и Булатов узаконили отношения в Грибоедовском загсе Москвы. Устраивать пышную свадьбу пара не стала, ограничившись церемонией в узком кругу.

Ходили слухи, что после развода с дочкой миллиардера материальное положение бизнесмена сильно пошатнулось. Однако средств Булатова хватило на то, чтоб обеспечить Виктории безбедную жизнь в Эмиратах.