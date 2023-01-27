Никита Михалков заявил о возвращении на сцену после болезни 6 февраля

Актер, режиссер Никита Михалков в сцене из спектакля "12". Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Никита Михалков сообщил в Телеграм-канале «Бесогон», что 6 и 7 февраля он вместе с коллегами-актерами выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле «12». Это спектакль Центра театра и кино, которым руководит Никита Сергеевич. Но пока сцена на улице Поварской находится на ремонте, приходится искать арендные площадки.

«Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: «Про всех и для каждого». Сидит ли зритель в царской ложе или на галёрке, каждый найдёт в спектакле своё», - написал Михалков. Спектакль поставлен по сценарию его фильма «12».

Это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?

24 января Никиту Михалкова выписали из больницы. На больничной койке он провел три недели.

Режиссера госпитализировали 5 января в тяжелом состоянии. С двусторонней пневмонией он попал в реанимации 52-й больницы. За Никиту Сергеевича очень беспокоились не только близкие, но и поклонники режиссера.

«Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой, - написал Никита Сергеевич в своем Телеграм-канале. - Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны»…