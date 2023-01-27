США сделали заявление о переговорах с Россией. Что это: попытка спасти Украину от поражения или первый шаг к миру?

Виктория Нуланд указала Зеленскому его место. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского снова макнули с головой в неповидло. И сделали это его лепшие друзья и союзники из США. Замгоссекретаря Виктория Нуланд, которая на Евромайдане по демпингу давала просроченные и "заплесневелые печеньки западной демократии", сделала неожиданное заявление. Мол, США готовы ослабить санкции против России в обмен на вывод войск России с территории Украины. Ах, да, еще и "возвращение территорий". В общем, США предлагают переговоры.

И это после того, как Зеленский триста тридцать три раза проговорил, что "никаких переговоров по Украине без Украины". И, более того, после того, как Зеленский своим президентским указом запретил вести какие-либо переговоры с Россией и Путиным, в том числе, и себе любимому.

И тут Вика Нуланд, мать-героиня майдана, не посоветовавшись с отцом-героином Украины, позволяет себе выделывать вот такие кунштюки, как бы показывая Зеленскому: "Вовчик, мовчи в тряпочку, твой номер шашнадцатый". Это все и так давно знают, что Вовчик дерзкий, пока ему позволяют борзеть, хотя он действительно мнит себя пупком Земли.

Виктория Нуланд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересна тут не позиция Зеленского, который сглотнет и не вякнет даже слова в знак протеста. Интересно, действительно ли Нуланд считает, что у русских такая же короткая память, как у украинцев, которым можно одну и ту же заветренную лапшу каждое утро навешивать на те же уши по новой. Ведь было это уже, было. Развод по "Минским соглашениям", про которые Меркель недавно призналась, что ими они спасали Украину и выигрывали время для укрепления и вооружения Украины. Кстати, вчера или позавчера и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что переговоры по "Минским соглашениям" были "дипломатической имитацией".

Да и сама Виктория Нуланд сначала проговорилась, что Вашингтон не сможет поставить обещанные "Абрамсы" Киеву в ближайшие пару-тройку месяцев, чтобы успеть к "весеннему наступлению" ВСУ, которое уже анонсировал президент Джо Байден. Тут, конечно. особый нюанс в том, что американцы любезно пропускают вперед на поля боев немецкие "Леопарды". И логика Вашингтона понятна, пусть мир сначала увидит на этих полях горящих "немцев", тогда перестанут покупать "немцев", а начнут заказывать "американцев". По всей видимости, власти США решили, что немецкий ВПК просто не нужен этой планете. Но отговорка выбрана убойная – Украина получит "Абрамсы" позже, потому что экипажи надо долго обучать (хотя, по некоторым сведениям, экипажи ВСУ уже давно проходят такое обучение), а еще завод по производству "Абрамсов" сейчас загружен по полной из-за выполнения заказов для Таиланда и Польши. Но в той же Польше и сейчас полным-полно "Абрамсов", а еще в нее перебрасываются дополнительные боевые машины. Так что при желании американцы могли бы начать поставки "Абрамсов" Киеву хоть завтра. Но, как говорилось в советской комедии: "Имею возможности, но не имею желания".

И вся эта нынешняя американская комбинация, озвученная Нуланд, лежит, что называется, на поверхности. Начать переговоры, потянуть время, а потом, когда американцы, немцы и прочие европейцы сформируют мощный бронированный ударный кулак, наплевать на все договоренности...

В общем, как и в прошлый раз. Американцы в этом отношении используют в реализации своей политики прежний рецепт до тех пор, пока он не перестанет работать. Зачем придумывать что-то новое, если старое работает.

Только в отношениях с нами это больше не сработает. Кстати, Нуланд это и сама осознает, потому и сформулировала условия, заведомо неприемлемые для Москвы. Но надо же хоть как-то попытаться напялить на себя для глаз мировой общественности венок миротворца после решения по передаче танков.