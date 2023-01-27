Создатели «Смешариков» предложили пользователям ВКонтакте стать соавторами сериала

ВКонтакте и ГК «Рики» объявили о старте творческого конкурса для поклонников сериала «Смешарики»

Иллюстрация, которая получит наивысшую оценку жюри, появится в специальной серии «Смешариков», а имя победителя — в титрах.

В преддверии 20-летия одного из самых популярных анимационных сериалов «Смешарики» создатели проекта ГК«Рики» в партнёрстве с крупнейшим сообществом для создателей контента ВКонтакте запустили творческий конкурс. Его участникам предлагают разработать дизайн летающей доски для одного из персонажей мультфильма — Совуньи. Работа победителя станет частью специальной осенней серии «Смешариков», а имя автора появится в титрах. Эпизод войдёт в особенный сезон в жанре короткого метра, а также будет включён в альманах, посвящённый 20-летию проекта. Осенью его покажут в кинотеатрах страны.

Татьяна Павлова, продюсер проекта:

«Мы, конечно, осознаём, что 20-летие «Смешариков» — это не только наш праздник, а событие, которое принадлежит всем, кто вырос на проекте, кто следит за приключениями героев сегодня и будет с нами завтра. Мы знаем, как много у сериала невероятно талантливых поклонников. Именно для них этот конкурс, в котором можно испытать свои творческие силы, предложив дизайн летающей доски для нашей прекрасной Совуньи, которая предстанет в новом для себя амплуа. Дама она мудрая, разносторонняя. Уверена, что среди многомиллионной аудитории ВКонтакте найдётся множество желающих порадовать нашу героиню».

Конкурс пройдёт в сообществе «ВКонтакте с авторами» с 27 января по 9 марта, а принять участие смогут все желающие старше 14 лет. Важно, чтобы работа была оригинальной, не публиковалась ранее, не нарушала авторские права и законы РФ. Полные правила — по ссылке.

«Смешарики» — анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Непохожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20 лет. За эти годы в студии «Петербург» создали более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведён на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира.

ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 6,3 млрд материалов. Команда соцсети развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, маркет-платформа, VK Donut и другие инструменты.