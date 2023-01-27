Зеленский на свой день рождения достал из штанов кнут для ВСУ

В украинских пабликах уже сравнили это решение Зеленского со знаменитым приказом Сталина №227 "Ни шагу назад". Фото: REUTERS

Тут давеча президент (пока еще) Украины отмечал свою 45-ю годовщину появления на этот свет. Конечно, не повезло этому свету с данным прецедентом, и хотелось бы пожелать персонажу сменить место жительства на камеру в тюрьме или на тот свет, но сейчас не об этом. Все мы любим подарки на дни рождения, и даже такая сволочь, как Зеленский, тут не исключение. Но вот от многих других он отличается тем, что ему всего мало (вслед за танками он уже и боевые самолеты попросил у Запада), и Вольдемар может еще и сам себе подарки делать на день рождения. И Зеленский не отказался от того, чтобы порадовать себя любимого.

И подписал законопроект об усилении уголовной ответственности военных в условиях военного положения. Не сказать, что в ВСУ этот новый закон восприняли с воодушевлением. Что вполне объяснимой. Военным теперь светят немалые такие сроки пребывания в тюрьме за то, что считается преступлениями. Так, за невыполнение приказа командира совершившему это грозит лишение свободы на срок до 7 лет, за дезертирство - до 12 лет, за самовольное оставление места службы - до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие - до 10 лет. И нет никаких сомнений, что виновным в этих проступках будут выписывать сроки по максимуму. Очень надо остановить падение боевого духа солдат ВСУ и моральное разложение.

В украинских пабликах уже сравнили это решение Зеленского со знаменитым приказом Сталина №227 "Ни шагу назад". Но сравнение, мягко говоря, некорректное. А грубо выражаясь – сравнили Божий дар с яичницей.

- Умри ты сегодня, а я – завтра, - такой популярный в местах лишения свободы негласный закон больше применим в решению Зеленского, чем приказ времен Великой Отечественной. Тем более, в условиях насильственной тотальной мобилизации, которая уже начала перекидываться в заграничные диппредставительства Незалежной. Что уж там говорить, если Генштаб ВСУ согласовал с командой Зеленского вручение повесток автовладельцам при их остановке дорожной полицией.

И это при том, что в это самое время украинская властная и околовластная верхушка жирует так, как будто гуляет в последний раз в жизни. Коррупционные скандалы, которые изрядно перетрясли верхушку украинской власти стали поводом для новой волны грызни по всей Украине.

Пока Мыколе желают "сдохнуть под Бахмутом", куда его направляют с повесткой в зубах, депутат Верховной рады Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко организует "встречи с избирателями" в Таиланде. Фотографии здорового и сильного "лося" Тищенко на пляже с обнаженным торсом показывают, как сильно он переживает за "ридну Батькивщину".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (член украинской делегации в бейсболке на переговорах с Россией в Стамбуле) пообещал, что Тищенко выгонят из фракции, но вот незадача – украинские журналисты опубликовали расследование, по итогам которого именно Арахамия завоевал статус "коррупционер года". Он и на таможню протянул свои щупальца, и в налоговую, и прокуроров своих назначает. Естественно, в интересах Ермака и Зеленского, но ниточки все тянутся через него. Да и у самого Зеленского папа с мамой и прочие родственники устроены и живут за границей.

И все вершки Незалежной сейчас грабят и воруют с удвоенной силой, обеспечивая себе и потомкам безбедное существование. А для корешков – ни шагу назад! Или сдохни, или тюрьма. Конечно, для многих тюрьма окажется предпочтительнее гибели в окопах. Но не осталось у Зеленского никаких иных стимулов удержать солдат в окопах или бросить их в атаку. Нету пряников, одни кнуты.

И остается у солдат ВСУ только один верный способ сохранить свою жизнь – сдаваться в плен. И если никаких военных преступлений такой боец не совершал, то вскоре будет на свободе. Но жив останется в любом случае.

P.S. Кстати, усилив ответственность за дезертирство, невыполнение приказа и самовольное оставление позиций, Зеленский ни на день не ужесточил наказание за мародерство и грабежи мирного населения, которые в ВСУ процветает по-прежнему.