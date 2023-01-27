Смертность растет, симптомы меняются: Минздрав распространил обновленную информацию для врачей

В последней версии клинических рекомендаций Минздрава "Грипп у взрослых" обновили информацию по инкубационному периоду вируса и симптомам болезни Фото: Мария ЛЕНЦ

В последней версии клинических рекомендаций Минздрава "Грипп у взрослых" обновили информацию по инкубационному периоду вируса и симптомам болезни, подробнее говорится и о том, кто подвергается риску развития тяжелой формы заболевания и осложнений.

Инкубационный период (время от момента заражения до старта симптомов) вируса гриппа обозначен теперь промежутком от 1 до четырех дней, в среднем около 48 часов. Ранее указывалось время от 10–12 часов и вплоть до семи дней.

В перечень характерных для гриппа симптомов (головная боль, боль в горле, спине и ногах, лихорадка, жжение в грудной клетке, кашель), добавлены желудочно-кишечные, которые чаще встречаются при свином гриппе, вызванном штаммом H1N1. Это тошнота и рвота, боль в животе.

Среди людей, для которых заболевание гриппом представляет особый риск, назвали:

- детей младше 5 лет,

- взрослых старше 65 лет,

- людей с хроническими заболеваниями (например, с сердечно-легочными проблемами, сахарным диабетом, почечной или печеночной недостаточностью, иммунодефицитом),

- женщин на втором или третьем триместре беременности,

- людей, у которых нарушена возможность выводить мокроту из легких (например, перенесшие инсульт, с нервно-мышечными расстройствами, страдающие приступами судорог, с нарушением памяти и мышления - когнитивными проблемами).

- подростков до 18 лет, принимающих аспирин. Детям до 18 лет аспирин не рекомендован в целом, а особенно – при болезни гриппом. Он может спровоцировать опасное осложнение с поражением печени и нервной системы.

Во всем мире ежегодные эпидемии гриппа приводят примерно к 3 – 5 миллионам случаев тяжелых форм заболевания и к 250 – 500 тысячам смертей (данные ВОЗ). Самый эффективный способ профилактики тяжелой болезни и последствий – вакцинация. В обновленной версии клинических рекомендаций профилактику гриппа в числе прочих рекомендуется проводить четырехвалентными инактивированными вакцинами, работающими сразу против четырех сезонных вариантов вируса.