С уехавшей из России Светланы Лободы требуют 500 тысяч рублей

Пока Светлана Лобода колесит с гастролями по Европе, в России, от которой "суперстар" отреклась с началом спецоперации, ей предъявили иск. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока Светлана Лобода колесит с гастролями по Европе, в России, от которой "суперстар" отреклась с началом спецоперации, ей предъявили иск. По данным KP.RU, 25 января 2023 года в Арбитражный суд Московской области поступило заявление от Олега Влади - автора хита "К черту любовь" и многих других песен в российском шоу-бизнесе.

С этим иском на ранних порах возникли сложности. Дело в том, что изначально, еще до Нового года, Влади обращался в Суд по интеллектуальным правам с требованием удалить запись концерта с одной из интернет-площадок. Тогда ответчиками выступали сразу двое предполагаемых нарушителей авторских прав: сама Лобода и онлайн-кинотеатр.

Однако, музыканту в иске отказали: это дело оказалась неподсудно интеллектуальному суду. Автору рекомендовали обратиться в другую инстанцию, что он и сделал. Только теперь уже отвечать за нарушение придется одной Лободе, а компенсацию морального вреда Влади заявил на 500 тысяч рублей. Сайт KP.RU обратился к автору за разъяснениями, однако, комментировать иск он не стал.

Что касается артистки, несмотря на отъезд, последствия для нее все-таки будут.

- Судебные заседания могут пройти и без участия Лободы, достаточно лишь уведомить её о рассматриваемом деле, - объяснил KP.RU звёздный адвокат Андрей Алёшкин. - Более того, в процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы - суд и без них вынесет решение. Однако, действовать оно будет лишь на территории Российской Федерации. Таким образом, если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование.

Если же суд встанет на сторону истца и обяжет Лободу выплатить полмиллиона, ей также придется выполнить это требование: в противном случае, судебные приставы могут арестовать счета и имущество артистки в России.