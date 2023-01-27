В Кремле прокомментировали слова Трампа о возможности завершить конфликт на Украине за сутки

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Дмитрий Сергеевич, Трамп заявил, что мог бы, если бы был президентом США, закончить конфликт на Украине в течение суток, - такую тему журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля в пятницу, 27 января. - Закончить - за счет некоей сделки (правда, он не назвал, что это может быть), а не путём накачивания Украины оружием. Я с утра общался с Виталием Коротичем, который знает хорошо Америку, потому что долго там прожил. Он говорит, что это - чисто предвыборная риторика, потому что Трамп хочет снова быть президентом. А как считают в Кремле? Есть ли какая-то возможность Байдену поступить так, как хочет Трамп? И что это может быть за вариант?

- Смотрите, наверное, теоретически господин Трамп недалек от правды, - сказал Песков. - Президент США, действительно, если захочет положить конец этому конфликту, - может это сделать очень быстро. Использовав, скажем так, свою возможность - фактически, просто давать указания киевскому режиму. Достаточно указаний киевскому режиму из Вашингтона, соответствующего указания, - и все это можно завершить.

Конечно, не за день, не за два… Но ключ от киевского режима - во многом в руках у Вашингтона.

Вместе с тем, сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием и так далее и тому подобное.

- Это все? Спасибо.

Затем журналистка РИА Новости Елена Глушакова - «в продолжение вопроса коллеги из «Комсомолки», - как она выразилась, спросила:

- Трамп еще предостерег от передачи танков Украине, он написал, что после этого конфликт может приобрести ядерное измерение и необходимо немедленно остановить эту безумную войну. Согласны ли с этим в Кремле и имеют ли эти слова Трампа, эти его опасения, - основания?

- Можно согласиться с этими словами в том плане, что, действительно, происходит эскалация напряженности, - заявил Песков. - Эскалация напряженности происходит, в том числе, и за счет тех решений, которые принимаются, в первую очередь, в Вашингтоне и под давлением Вашингтона - в европейских столицах. Имеются в виду поставки вооружений, танков, того и сего, продолжение дискуссии теперь уже на авиационной компонент…

В этом плане - да, степень напряженности растет.

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На том же брифинге прозвучал и такой вопрос:

- В преддверии годовщины Сталинградской битвы, бывший премьер Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград. Такие разговоры уже ведутся не первый год, - вообще, обсуждается ли это в каком-либо прикладном ключе?

- Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется, - ответил Песков.