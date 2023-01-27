«Еще большее обострение ситуации будет весной»: что американцы говорят о поставках танков на Украину

Виталий Коротич усомнился в возможности Трампа завершить конфликт на Украине за сутки
Фото: Александр ГАМОВ
…- Виталий Алексеевич, сейчас (на 13 мск) в топе новостей - заявление Трампа, которое звучит так – если бы я был сейчас президентом США, я бы конфликт на Украине уладил бы в течение суток. В некоторых СМИ - и такое пояснение экс-президента: он бы не оружие туда направлял, а с помощью сделки все это уладил бы. Как бы вы прокомментировали это?
- Трамп шаг за шагом приближается к выборам 2024 года, в которых он очень хочет поучаствовать. И поэтому сегодня может обещать все, что угодно.
Как вот тот самый соблазнитель, который обещает, обещает, - а там будет видно.
Трамп уже отпрезидентствовал, и нельзя сказать, что в его президентство отношения с Россией вдруг стали лучше или там мягче.
- А сейчас эти отношения - все хуже и все жёстче…
- Американцы действуют очень постепенно.
Вы же помните, когда все начиналось - тогда было обещано, что Украина получит только оборонительное вооружение и только такие ракеты и пушки, которые стреляют не далее, чем на 8 километров и все будет хорошо и спокойно.
- Спокойствие же не наступило…
- Сейчас уже говорят, что дадим все - дело уже дошло до танков.
Если танки не помогут - дадут самолёты?
- Какова же роль хозяина Белого дома в этом процессе?
- Роль - огромна.
Потому что только Байден сейчас может остановить эту бездумное взвинчивания напряжённости между США и Россией.
- Вернёмся к Трампу…
- Трамп сегодня обещает – типа, все бы уладил за неделю и так далее…
- За сутки.
- Да, за сутки.
Я могу сказать только одно. Сейчас меня и моих американских знакомых, с которыми я общаюсь, э беспокоит эта эскалация.
Вот то, что когда-то в средневековой Испании называли гарротой, когда человеку надевали на шею петлю и душили его постепенно.
Сначала чуть-чуть, потом больше, ещё и ещё…
Сейчас, судя по всему, на весну откладывается большое обострение ситуации.
Стягиваются танки в отдельное подразделение, и украинские военачальники всячески объявляют, сколько и чего им нужно…
И что - Трамп уладил бы это за день, за два, за неделю там?..
Но это он говорит, не обладая при этом никакой властью, понимаете?
- Спасибо вам.
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