Минобороны России перемалывает позиции двух бригад ВСУ в Угледаре

Военнослужащий Центрального военного округа во время боевой работы ракетных систем залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как тлеют позиции ВСУ в Угледаре хорошо видно из космоса. А в 150 километрах от него наша армия завершает оперативное окружение Артемовска (Бахмут). О том, что он фактически отрезан от резервов ВСУ сегодня рапортуют в СМИ сразу несколько командиров добровольческих подразделений Объединенной группировки сил, что действует в зоне специальной военной операции. Эти резервы методично перемалываются при попытках прорваться к черте города. Угледар и Артемовск открывают прямые направления на Днепр и Харьков, сражения за которые станут ключевыми перед денацификацией Киева.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ в этих районах боевых действий: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» заняли в наступлении новые выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка, уничтожили в боях 65 украинских националистов, один танк, две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Генерал-лейтенант также отметил, что на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы сожжена установка РСЗО «Град», одна артиллерийская система М-777 производства США, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Кроме того, за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: самолету Су-25 воздушных сил Украины, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, 79-ти подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 102-х районах.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки уничтожило 11 беспилотников ВСУ и 14 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Ураган» и «HIMARS».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России также подтвердили, что 26 января Вооруженными Силами России был нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели массированного удара были поражены. В результате него сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Кроме того удар позволил снизить производственные мощности предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

380 - самолетов.

204 - вертолета.

2967 - беспилотных летательных аппаратов.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7644 - танка и других боевых бронированных машин.

991 - боевая машина реактивной системы залпового огня.

3932 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8191 - единица специальной военной автомобильной техники.