Кассы научат не пропускать просрочку: магазины России вынуждены участвовать в эксперименте

С 1 февраля просроченная продукция продукция будет автоматически блокироваться на кассе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень своевременная новость. В начале января купила в ближайшем к дому магазине сливочное масло. Упс, прогорклое. Глянула на этикетку – прошлогоднее! Срок годности истек еще 30 декабря. В магазине извинились, деньги вернули. Плечами пожали – не знаем, мол, как проглядели на полке просроченный товар.

Этого могло не произойти, если бы эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции, начался, например, месяц-два назад или еще раньше. Проблема-то насущная.

НАРУШЕНИЯ В КАЖДОМ ВТОРОМ МАГАЗИНЕ

- Если взять результаты проверок торговых сетей, то реализация просроченной продукции ежегодно входит в топ-3 нарушений, - рассказал Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре. - Наши собственные исследования, которые мы проводим, в том числе, и по крупнейшим сетям, показывают, что в каждом втором магазине (независимо от бренда) всегда находится просрочка.

Почему так происходит? Эксперт выделяет две причины. Первая - торговые сети не обладают специальным оборудованием или программным обеспечением, которое позволяло бы в автоматическом режиме выявлять просрочку. А людских ресурсов недостаточно, или не хотят тратить силы персонала магазина для тщательной проверки продукции на полках. Вторая – недобросовестность. Когда просрочку сознательно оставляют на полке, чтобы не утилизировать и не терять деньги.

Однако с 1 февраля 2023 года никакие отговорки более не сработают. В течение полугода (до 1 августа 2023 года) по решению правительства РФ просроченная продукция, а также незаконно введенная в оборот табачная и никотинсодержащая продукция будут автоматически блокироваться на кассе. Подробнее в рубрике «Конкретно».

КАССИР ПОЛУЧИТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все это замечательно, но почему только сейчас заговорили о блокировке?

- Потому что именно сейчас появилась техническая возможность, благодаря введению цифровой маркировки «Честный знак», – говорит Олег Павлов.

Как будет работать механизм? Информация по каждому экземпляру, например, молочной продукции (она подлежит обязательной маркировке, - Ред,), содержится в базе (в том числе срок годности). Кассы в торговых сетях будут находиться в постоянном контакте с этой базой и, если на кассе появится информация, что срок годности истек, кассир получит предупреждение, и продажа заблокируется.

Для торговых сетей реализация просроченной продукции ежегодно входит в топ-3 нарушений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эту систему уже внедряет «Магнит» во всех своих магазинах, - продолжает эксперт Павлов. - Для других сетей тоже отговорок не будет. Ведь если есть инструмент, который позволяет пресечь продажу просрочки, то не использовать его недобросовестно. Если сеть или магазин вдруг отказывается от эксперимента, то это сознательное допущение продажи негодной продукции. К такой организации сразу появятся вопросы о ее порядочности. Убежден, что все сети подключатся к эксперименту и будут использовать его на постоянной основе. Это вопрос их репутации.

Кроме того, эксперт уверен, что линейку товаров с маркировкой «Честный знак» необходимо расширять. Хорошо бы ставить ее на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия. Они тоже достаточно быстро портятся.

- Но в идеале маркировать надо все товары, чтобы их реализация с просроченными сроками была невозможна, - заключил эксперт.

КОНКРЕТНО

В эксперименте будут участвовать:

- отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей;

- бутилированная питьевая и минеральная вода;

- пиво и некоторые слабоалкогольные напитки,

- курительный, жевательный и нюхательный табак;

- табак для кальяна;

- курительные смеси для кальяна, не содержащие табака;

- электронные системы нагревания табака.