Дыры в бюджете заткнут курильщики: С 1 марта 2023 года снова вырастут акцизы на сигареты и жидкости для вейпов

1 марта в России опять увеличатся акцизы на сигареты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курильщики, держитесь: с 1 марта опять увеличатся акцизы на сигареты. А также на жидкости для вейпов и табак для нагревательных систем. Это повышение внеочередное. С 1 января ставки акцизов уже поднимались.

Как указано в пояснительной записке к поправкам в Налоговый кодекс, которыми внеплановое повышение предусмотрено, цель его - «более справедливое налоговое регулирование» и «максимальное привлечение дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции» в федеральный бюджет. То есть курильщики стали одними из первых, за счет кого решено затыкать дыры в бюджете, который нынче оказался дефицитным (предполагаемые расходы превышают доходы). Получить с них дополнительно в бюджет предполагается порядка 100 млрд рублей. (А вот нечего гробить здоровье, курить в наши дни – не только вредно, но и очень дорого!)

Самый главный вопрос — а насколько тяжелее финансово станет жизнь конкретного курильщика? Начнем с сигарет. С 1 января акцизы на них выросли примерно на 4%, а установленная единая минимальная цена на 2023 год увеличилась со 112-ти до 117 рублей (плюс 4,5%). Тут работает тот же принцип, что и с минимальной ценой на алкоголь: что дешевле этой цены, то подделка.

С 1 марта — еще плюс 2% к акцизу. Эксперты предполагают, что все это даст рост цен на сигареты в целом за 2023 год в рамках 10%. В среднем пачка стоит сейчас 150-200 рублей. Приготовьтесь прибавить к этой сумме 15-20 рублей. Причем повышение будет «размазанным» по всему году — продавцы не станут повышать цены резко, чтобы не распугать покупателей. Если в месяц курильщик выкуривает 20-30 пачек, то для него цена вопроса составит 300-600 рублей.

С электронными девайсами для курения ситуация немного другая. Ставки акцизов на жидкости для вейпов и нагревательный табак повышаются с 1 марта сразу на 11% (или на 2 рубля с миллилитра) - до 20 рублей за мл. При том, что с 1 января акциз уже вырос на 6%. Правда, с 1 марта отменяется акциз на сами устройства. Это была идея Минфина: не брать акциз за сами вейпы, но на жидкости для них его поднять сразу до 33 рублей за миллилитр (с 17 рублей в 2022 году). Это предложение не прошло - спецы утверждали, что так рынок вообще уйдет в серую зону. Так что нынешнее повышение еще можно считать гуманным. Прогнозы же на 2023 год в целом такие: сами вейпы и все для них подорожают сильнее обычных сигарет — в рамках 20%. Как это скажется на конкретных курильщиках, рассчитать сложно – ведь кто-то выкурит 30 мл жидкости за неделю, а кто-то – за три дня. Но если флакон с жидкостью вы сейчас покупаете за 500 рублей, то к концу года он будет стоить уже не меньше 600 – вот и считайте.

Если вейпы вообще у нас останутся в законе. В Госдуме уже готовят предложения об их возможном запрете. По данным январского опроса Superjob, идею полного запрета электронных сигарет поддерживает 68% россиян. Чаще всего это люди в возрасте от 35 лет.

КСТАТИ

Что курили и курят россияне

(% от всех опрошенных, включая некурящих)

2019 год и 2023 год

Обычные сигареты/сигары/трубку 80% 64%

Вейпы/электронные сигареты 8% 23%

И обычные сигареты, и электронные 12% 13%

(По данным Superjob.ru)