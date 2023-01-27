Бывший математик из России оказался главным спонсором правительства Великобритании

Алекс Герко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Власти Великобритании недавно опубликовали статистику по людям, которые заплатили больше всего налогов в бюджет страны, и выяснилась удивительная вещь. Оказалось, главным «спонсором» казны является не владелец какой-нибудь крупной корпорации и не лорд из старинного рода, а выходец из России, который совсем недавно получил британское подданство.

Как пишет «Индепендент», речь идет об уроженце Москвы Алексе Герко (то есть Александре Александровиче Герко), который основал компанию «XTX Markets» в 2015 году и с тех пор является одним из руководителей фирмы. Сейчас его бизнес разросся до таких размеров, что экс-россиянин платит 10% от доходов 100 самых богатых физических лиц Соединенного королевства – 487,4 миллиона фунтов стерлингов (603 миллиона долларов).

Карьера 43-летнего Герко довольна необычна. Сначала он был ученым-математиком, и нам даже удалось обнаружить кандидатскую диссертацию бизнесмена, которую он защитил в 2004 году. Название «Гомологические размерности и полудуализирующие комплексы» мало что говорит простому человеку, но, видимо, россиянин был хорош не только в теории, но и в практике.

Как пишет агентство «Блумберг», Герко сначала работал в «Deutsche Bank», а в 2009 году ушел в хедж-фонд «GSA Capital». В 2015 году, видимо, поняв, что накопил достаточно опыта в финансах, основал в Лондоне собственную компанию «XTX Markets», где он владеет 75% акций.

«XTX Markets» занимается автоматизацией торговли на бирже, которая позволяет буквально за секунды принимать решение о покупке или продаже той или иной ценной бумаги. Соревноваться с такими машинами люди не могут чисто физически, поэтому, если правильно настроить алгоритмы, можно успевать проворачивать выгодные сделки на бирже за секунды.

Объем бизнеса растет стремительно, и в 2021 году капитализация выросла на 42%, представительство компании открылись в Нью-Йорке, Париже. Мумбае и даже Ереване. Особенно удачными оказались 2020 и 2022 годы, когда из-за пандемии коронавируса и начала СВО рынки начало лихорадить, и принять решение человеку в такой обстановке было весьма сложно, ведь давил груз ответственности и неуверенность. А у машин таких чувств нет, поэтому они смело принимали решения и наторговали прибыли на многие миллионы.

А с нашей страной Герко, судя по всему, порвал окончательно. В прошлом году он вышел из российского гражданства, поддержал позицию Запада по событиям на Украине. Теперь он остался только подданным Великобритании, на верность которой присягнул в 2016 году. И помогает британским детишкам развивать свои способности, ведь экс-россиянин является основателем программы «Математическое образование для социальной мобильности и выдающихся достижений». Одновременно с этим бизнесмен еще и спонсирует Оксфордский университет, где он выделяет стипендию для женщин-аспирантов.

А вот дать деньги своей альма-матер МГУ и российской школе, которые воспитали его и дали «путевку в жизнь», нувориш не пожелал. Ведь ныне родной берег для него - на Темзе.