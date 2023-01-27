Авианосец "Адмирал Горшков" с ракетами «Циркон» вошел в акваторию Атлантики. Фото: REUTERS

ПОХОД - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» надводного базирования будет принята на вооружение российским Военно-морским флотом в этом году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор и генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов. Этот вопрос уже в стадии чисто организационной работы - ракеты уже производят серийно. Например, фрегат «Адмирал Горшков» свой боезапас уже получил.

Это сообщение кого-то может озадачить. Ведь фрегат «Адмирал Горшков» с «Цирконами» на борту сразу после Нового года вышел на боевую службу. Он уже миновал Ла-Манш и даже провел учения по поражению цели в Атлантике. На Западе наши «Цирконы» уже во всю боятся, а мы почему-то только принятие на вооружение анонсируем.

Дело в том, что первым кораблем, для которого «Цирконы» станут штатным оружием, станет не «Адмирал Горшков», а другой фрегат этого же проекта – «Адмирал Головко», он пока проходит заводские испытания. А на «Горшкове» гиперзвуковые ракеты установили в переоборудованные шахты из под «Калибров». Но фрегат уже провел несколько испытаний, стрелял из Баренцева моря в Белое, топил условные корабли врага, которые находились за 1000 и даже больше километров… В общем, наше новейшее гиперзвуковое оружие уже показало себя в самом выгодном свете на море.

Так что нынешний дальний поход «Адмирала Горшкова» можно считать презентационным. Корабль пройдет по всему Атлантическому океану, пересечет океан Индийский и войдет в Средиземное море. На протяжении всего пути запланированы маневры, в том числе и с использованием «Цирконов». Любопытно, что запланированы маневры и с участием кораблей ВМС других дружественных стран.

Ракета «Циркон» и ее характеристики

Когда «Адмирал Горшков» вышел в море и приблизился к берегам бывших западных партнеров, у тех чуть не случилась истерика.

«Вооружение кораблей Военно-морского флота России гиперзвуковыми «Цирконами» может привести к прорыву морской обороны Североатлантического альянса!», - писала английская Express.

Что же так пугает Запад? Да хотя бы то, что «Циркон» - это настоящая гроза морей, ее дальность и скорость поражает. Защититься от него Запад сегодня не может ничем.

Помните гипарзвуковую авиаракету «Кинжал»? Одна такая на Украине пробила советский подземный бункер, рассчитанный на попадание атомной бомбы. Так вот, «Циркон» - это ее морской аналог. Ракета несется со скоростью 9 махов, то есть в 9 раз быстрее скорости звука, и при этом еще маневрирует. Ни одна система ПВО или ПРО - ни существующая, ни перспективная – не способна уследить за такой целью и уж тем более догнать ее и перехватить.

«Цирконы» несут 400 килограммов взрывчатки – этого достаточно, чтобы любому авианосцу причинить несовместимые с жизнью повреждения. При этом 1000 километров дальности – это не предел, некоторые источники говорят о 1,5 тысячи километров как о максимальной дальности поражения. Маршевый участок ракета проходит на высоте 30-40 километров, где воздух разрежен и практически не оказывает сопротивления. Это позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты и облегчает противоракетные маневры.

Такие характеристики позволяют нашим даже небольшим кораблям чувствовать превосходство при встрече с целой авианосной группировкой противника. Это все равно, что с «Калашниковым» выйти на десятерых «качков», у которых только кулаки. Ну и кто первый побежит?

На Западе это прекрасно понимают. Вот что пишет американское издание Military Watch Magazine про характеристики ракеты «Циркон»:

- Среди наиболее ценных характеристик «Циркона» - его экстремальная скорость, которая в сочетании с высокой маневренностью и малым радиолокационным сечением делает практически невозможной надежную защиту от этой ракеты существующими системами ПВО. «Циркон» поможет компенсировать отсутствие у ВМФ России большого надводного флота и позволит относительно небольшим кораблям, таким фрегаты класса «Адмирал Горшков» и даже меньшие корабли размером с корвет могут очень серьезно угрожать флотам, состоящим из гораздо более крупных эсминцев, крейсеров и авианосцев. Российские корабли смогут использовать преимущество ракеты в дальности, ее уникально высокую живучесть против средств ПВО и огромный ущерб, который может нанести чистая кинетическая энергия ее ударов.

Так что с «Цирконами» у нас все только начинается. Самое интересное впереди.

КСТАТИ

Гендиректор завода в Реутове говорил о надводной ракете. Однако на подходе такая же и для подводных лодок. Подводные «Цирконы» тоже успешно прошли испытания. Пуски из подводного и надводного положения производила АПЛ «Северодвинск». А первым штатным носителем новых ракет станет многоцелевая подлодка «Пермь».