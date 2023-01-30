Летим на «Ласточке» в Беларусь!

Елизавета Камышева, руководитель проводников скоростных международных «Ласточек» Федеральной пассажирской компании. Фото предоставлены пресс-службой АО «ФПК»/Игорь Генералов

«Ласточка в пути почти два года: первый международный поезд отправился в столицу Беларуси в апреле 2021 года. С тех пор пассажиропоток на этом направлении постоянно растет. Чем привлекает людей путешествие по железной дороге? Об этом рассказала руководитель проводников скоростных международных "Ласточек" Федеральной пассажирской компании Елизавета Камышева.

- Насколько популярна у пассажиров международная «Ласточка»?

-Минское направление очень популярно, особенно в период отпусков и в праздники. На поезда, которые ходили во время новогодних каникул, билеты были раскуплены еще в ноябре. Сейчас, когда настало межсезонье, в «Ласточке» есть свободные места, но заполняемость поезда все равно высокая. Каждый день утренний и дневной поезда Москва-Минск в среднем перевозят около 3 тысяч человек.

- Сколько из них доезжают до конечной – минского вокзала? Или Смоленск у них – в приоритете?

-Среди пассажиров «Ласточки» большинство - туристы. Поэтому шесть из десяти пассажиров доезжают до Минска. И соответственно, столько же возвращаются в Москву.

- «Ласточки» ходят в разные города России. А Минск хотя и ближнее, но все же зарубежье. Есть ли у международной «Ласточки» какая-то специфика?

- Да, есть. В первую очередь, это отбор проводников. В нем учитываются внешность, психологический портрет, характер, умение решать проблемы. И, конечно, отсутствие дисциплинарных взысканий. Могу сказать, что на «Ласточке» работают лучшие бригады проводников.

Фото предоставлены пресс-службой ОАО «РЖД»

- Насколько я знаю, вы тоже начинали карьеру на железной дороге с работы проводником. Сейчас вы – руководитель. Какую из своих задач считаете главной ?

- Главное – это формирование команды, настроенной на результат. То есть, чтобы наш пассажиры были довольны качеством оказанных услуг и возвращались к нам снова и снова. Кстати, коммуникабельность и доброжелательность я считаю важнейшими профессиональными качествами проводника.

- До Минска ехать почти 7 часов. А вагона-ресторана нет…

- Пассажиры полностью обеспечиваются питанием в пути следования. Это завтраки, горячие блюда. При этом в меню есть позиции и для взрослых, и для маленьких детей, и для вегетарианцев. Каждый найдет для себя блюдо по вкусу. Есть сырники со сметаной, блинчики с курицей, сосиски с макаронами и многое другое. Стараемся предложить пассажирам еду на любой вкус. Готовое питание получаем с фабрики-кухни. Ее остается только разогреть.

- В «Ласточку» можно с домашними питомцами ?

- Да, у нас почти с самого начала был предусмотрен один вагон для пассажиров с животными. Но мы увидели, как много таких людей, и поэтому с 11 декабря 2022 года добавили еще один вагон, увеличив количество мест для пассажиров с питомцами до 140. Так что с живностью можно путешествовать без проблем. При этом никакие ветпаспорта, или справки от ветеринара не нужны – только переноска и багажная квитанция.

Фото предоставлены пресс-службой ОАО «РЖД»

- Смотрите ли вы на сервис глазами пассажира?

- Это важная часть моей работы – ставить себя на место пассажира и каждый раз задумываться, что бы ты хотел увидеть, заходя в вагон, и что еще можно сделать, чтобы людям было комфортнее. Например, любой пассажир, сделав заказ, хочет, чтобы чай, кофе, питание ему принесли как можно быстрее. Поэтому недавно мы увеличили в «Ласточке» количество проводников с 8 до 11 человек. Каждый наш работник приветлив, отзывчив, старается выполнить все пожелания. Когда мы прибываем в конечную точку маршрута, пассажиры всегда нам улыбаются, говорят "спасибо", благодарят за приятное путешествие. Это для нас наивысшая оценка, поэтому мы ежедневно "держим марку".

- Что бы вы сказали тем, кто считает, что поезд, это, конечно, хорошо, но самолет – быстрее, а значит, лучше?

- Я бы предложила им попробовать проехать на нашей «Ласточке». Думаю, они поменяли бы свое мнение. Поезд находится в пути меньше 7 часов. Причем, отправляется из центра Москвы и прибывает в центр Минска. На сегодняшний день «Ласточка» перевезла 1,6 млн. человек, и все больше и больше людей стремятся путешествовать по железной дороге. А мы продолжим совершенствовать сервис, чтобы всем пассажирам было максимально комфортно в пути.