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27 января 2023 14:19

Мировая эпидемия птичьего гриппа дошла до России? Чем это грозит

Вирусолог Альтштейн не исключил возможности новой мутации гриппа H5N1
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Вирусолог Альтштейн не исключил возможности новой мутации гриппа H5N1

Вирусолог Альтштейн не исключил возможности новой мутации гриппа H5N1

Фото: Shutterstock

Погибшие на Каспии тюлени были заражены птичьим гриппом. Таковы промежуточные данные расследования беспрецедентной гибели нерпы в декабре прошлого года, когда на дагестанский берег море вынесло около 2,5 тысячи тушек погибших животных. По словам директора Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурада Гаджиева образцы тканей животных дали положительные результаты на птичий грипп и есть основания предполагать, что это смертоносный штамм H5N1, крайне опасный для птиц и животных.

Отметим, что точного подтверждения, что это именно птичий грипп H5N1, сейчас нет. Однако в конце весны – начале лета на острове Малый Жемчужный – любимом месте лежбища каспийских тюленей – массово гибли дикие птицы и тогда факт «виновности» именно варианта H5N1 подтвердился. Возможно, к зиме этот вирус и вызвал массовую гибель каспийской нерпы, занесенной в Красную Книгу.

Вспышки птичьего гриппа H5N1 лихорадили мир весь прошлый год. В США из-за вируса погибли более 58 миллионов сельскохозяйственных птиц, а дальше заразились медведи гризли. Осенью 2022 года 37 мишек умерли в штате Колорадо, потом случаи заражения медведей дошли и до штата Монтана. Животные были дезориентированы, частично слепли, и больных медведей пришлось усыпить. Вирус находили и у лис, скунсов и енотов. Весной крупнейшая вспышка гриппа H5N1 случилась на норковой ферме в Испании, «под нож» попали 50 тысяч норок. До Испании – гибли лисы в Нидерландах. В сентябре-октябре прошлого года в Челябинской и Курганской областях люди сталкивались с непонятным поведением косуль, они беспорядочно бегали и падали на дорогу. Тогда вирус гриппа H5N1 не подтвердился, правда, не выяснили и, какая именно зараза губила животных. И вот теперь – нерпа на Каспийском побережье.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЭПИДЕМИЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ?

- Переход вируса птичьего гриппа H5N1 на человека нельзя исключить, - рассказал KP.RU вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. – Люди им заражаются нечасто, но все же заражаются. Обычно это бывает на фермах, где случилась эпидемия заболевания среди птиц и тогда при близком контакте на человека идет большая вирусная нагрузка.

А уж если заразился, то перспективы нерадостные. Около 60 % известных случаев заражения людей штаммом H5N1 закончились смертельно. К счастью, птичий грипп H5N1 крайне плохо и неэффективно передается от человека к человеку.

- В верхних дыхательных путях человека температура слишком низкая для того, чтобы вирус активно размножался и передавался дальше. Но «дамоклов меч» пандемии, вызванной крайне опасной группой вирусов птичьего гриппа, к которой относится и H5N1, висит над человечеством. Нельзя исключать случайной мутации, которая изменит свойства вируса невыгодным для человека путем, - говорит ученый.

Красота и здоровье