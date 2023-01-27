«125 грамм черного хлеба»: в Турции открылась фотовыставка, посвященная освобождению Ленинграда от блокады

Фото: Алена ПАЛАЖЕНКО

Выставка удивительных работ фотохудожника Сергея Ларенкова, посвящённая 79-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в Русском Доме в Анкаре.

Ларенков, работающий в жанре исторической фотореконструкции (таймерографии), сумел, словно из машины времени соединить современные виды Санкт-Петербурга со снимками, сделанными во время блокады. Колоссальный временной контраст, который видит зритель в одной и той же точке пространства на одном и том же фоне, вызывает оторопь. Посетители выставки сначала медленно бродят между странно-двойственными фотографиями, а затем замирают перед экраном, где в режиме анимации прокручиваются похожие работы, от которых трудно оторвать взгляд.

Фото: Алена ПАЛАЖЕНКО

На фуршетных столиках лежит суровый русский чёрный хлеб. Где смогли его достать здесь, в Анкаре, сотрудники Русского дома? Они негромко объясняют турецким посетителям смысл наличия чёрного хлеба вместо привычных пирожных и канапе. Турки пробуют, проникаются его горьковатым вкусом.

Вторая часть выставки – это исторические документы и фотографии, относящиеся к периоду блокады.

- Вот смотри, талоны на хлеб! Представляешь, всего 125 граммов тебе на месяц было положено! – стайка детей сгрудилась у плаката, на котором изображена хлебная карточка. – Ты бы смог прожить на это хотя бы неделю?!

Фото: Алена ПАЛАЖЕНКО

- А нам рассказывали, что шла девочка по улице, а там бомба взорвалась, и ей руку оторвало. А она, не заметив оторванной руки, закричала: «Ой, карточку унесло!»

- То есть, ей карточка дороже руки, получается, была? Вот это да! – шушукаются школьники.

Подхожу к туркам, внимательно рассматривающим плакаты.

- Я работал в Москве и был в Петербурге, - говорит Эрдал Алтун. – Люблю Россию и как специалист восхищаюсь её архитектурой. Смотрю на эти сдвоенные фотографии – кстати, мастерски сделано! – и меня аж дрожь пробирает: как это ужасно всё было, что только людям пришлось пережить…

Фото: Алена ПАЛАЖЕНКО

- Безусловно, блокада Ленинграда – это пример одного из самых крупных сопротивлений в истории человечества, - говорит ещё один гость выставки, Эрендиз Онал. – Жители города не только нацистам сопротивлялись, но и голоду, холоду, всем прочим бедам. Они всему миру показали, какой сильной может быть любовь к Родине. Я увлекаюсь историей, и хочу рассказать два момента, которые меня потрясли в связи с блокадой. Первый: Гитлер настолько был уверен в быстром падении города, что запланировал праздничный ужин в ленинградском отеле «Астория» и даже разослал приглашения. А вторая – это Седьмая, Ленинградская симфония Шостаковича. Она мне напоминает, что русские спасли от нацистов не только свою страну, но и весь мир.

Фото: Алена ПАЛАЖЕНКО

- Выставка призвана напомнить и ещё раз рассказать соотечественникам и турецким гражданам о блокаде Ленинграда, о том, каким великим и героическим была его оборона и освобождение, - рассказывает корреспонденту KP.RU глава Русского Дома Александр Сотниченко. - Я сам из Петербурга, мои родственники пережили блокаду, а двоюродная бабушка погибла в 1941 году при артобстреле. Те события нас, петербуржцев, пронизывают насквозь, эта важная часть нашей идентичности, каждый угол в городе хранит память о тех ужасных событиях. Поэтому важно её сохранить и передать подрастающему поколению, нашим молодым соотечественникам. И туркам, потому что для них это не очень известная история, но одновременно она понятна турецкому народу, который в годы своей национально-освободительной войны тоже пережил много тяжелых испытаний.

Выставка организована представительством Россотрудничества совместно с Сергеем Ларенковым, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и Музеем обороны и блокады Ленинграда. Она продлится две недели.