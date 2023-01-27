Сергей Лукьяненко: «В новой книге «Дозоров» будут учтены нынешние события на Украине»

Сергей Лукьяненко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Лукьяненко является, пожалуй, самым известным современным российским писателем-фантастом. KP.RU решил позвонить автору «Дозоров» и узнать у него, когда же ждать продолжение нашумевшей серии.

- Какие у вас сейчас творческие планы?

- Дела идут. Сейчас будет запущено несколько интересных проектов, о которых, надеюсь, скоро объявят публично. Много рассказать не могу, но это будут новые произведения и в литературе, и в кино.

Однако скажу точно - про «Дозоры» вы в этом году услышите! Я планирую вернуться к этой серии весной. Надеюсь, что все удастся закончить вовремя. А сейчас я еду в город Королев, где у нас проходит первая большая литературная мастерская, на которую мы собрали 36 фантастов со всех концов России. Мы там будем неделю работать, три автора, которые будут давать мастер-классы. Это будет большое и, надеюсь, полезное мероприятие, которое позволит сформировать «позитивную фантастику», найти проблески чего-то хорошего в будущем.

- Как считаете, события на Украине как-то будут отражены в отечественной фантастике?

- На тему отношений России и Украины я давал прогнозы ещё 25 лет назад. Тогда это воспринимали с улыбкой, но я видел, как все зреет. По поводу непосредственно СВО, думаю, что, конечно, будет что-то сказано, но такие события не любят текстов, написанных «по горячим следам». Если даже вспомнить Великую Отечественную войну, то основной пласт нашей военной литературы появился уже в 1950-70-е годы, и он был написан в первую очередь теми, кто непосредственно участвовал в происходящем. Так, в частности, появилась наша «лейтенантская проза».

Конечно, такие глобальные и трагические события на Украине еще долго будут предметом обсуждения в литературе, в том числе и в фантастике. И лично я учитываю нынешние события, чтобы актуализировать последнюю книгу из «Дозоров» с учетом того, что происходит на Украине.