Последнее поколение, рост корпораций и апокалипсис: пророчества знаменитых фантастов уже начали сбываться

Кадр из фильма "Бегущий человек" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Во времена золотого века научной фантастики 2020-е годы представлялись довольно далеким будущим с летающими машинами и межгалактическими путешествиями. В реальности достигнуть такого технологического прогресса оказалось немного сложнее. С другой стороны, многие из пророчеств писателей и футурологов, сделанные несколько десятилетий назад, кажется, начинают сбываться. KP.RU вспомнил семь произведений прошлого, действие которых происходит в наши дни.

ШОУ С КРОВЬЮ

Роман «Бегущий человек» Стивена Кинга.

Год создания: 1982.

Время действия: 2025.

Сюжет: Экономический кризис в США разделил людей на сверхбогатых и ультрабедных. В стране гигантская безработица, а едва ли не единственной возможностью для бедняков разжиться капиталом становится участие в жестоких телешоу с настоящими убийствами.

А что на самом деле: Стивен Кинг верно предсказал появление реалити-шоу, расцвет которых пришелся на начало XXI века. Впрочем, в наши дни им на смену приходят интернет-стримы (трансляции в реальном времени) и видеочаты. Неравенства в западном мире тоже стало намного больше. Не случайно так часто на улицах европейских и американских городов сейчас можно увидеть протесты рассерженных жителей, от французских«желтых жилетов» и темнокожих BLM-щиков в Америке до бастующих медсестер, дальнобойщиков и работников аэропортов, которые требуют поднять им зарплаты.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ

Роман «Острова в сети» Брюса Стерлинга

Год создания: 1983.

Время действия: 2023

Сюжет: На Земле существует разветвленная компьютерная сеть, однако ее полностью контролируют могущественные корпорации. С ними сражаются «борцы за свободу информации», ведущие не партизанскую войну против монополистов. Войны ведутся, в том числе с помощью управляемых летающих машин.

А что на самом деле: Роман, несмотря на то, что был написан 40 лет назад, предвидел и развитие Интернета (справедливости ради отметим, что зачатки всемирной паутины тогда уже существовали), и появление боевых беспилотников. С чем можно поспорить, так это с тотальным контролем информации. С другой стороны, влияние крупных технологических компаний (например, Google или Amazon) и принадлежащих им сервисов уже сейчас столь велико, что они вполне могут сравниться с небольшими государствами.

ДЫРА В НЕБЕ

Фильм «Горец 2»

Год создания: 1991.

Время действия: 2024.

Сюжет: Озоновый слой на Земле настолько истощился, что над поверхностью планеты приходится ставить электромагнитный щит, который спасает людей от смерти под палящими лучами. Увидеть голубое небо нельзя, а всех, кто рискует выбраться из городов, ждет гибель.

А что на самом деле: как считают учёные, землянам удалось невозможное - озоновый слой начал восстанавливаться (этому поспособствовал запрет на использование охлаждающего газа фреон в холодильниках). Если все пойдет в том же духе, то уже к середине этого века озоновый «зонтик» на Земле придет в то же состояние, в каком был до 1980 года.

КОСМИЧЕСКИЕ КОЛОНИСТЫ

Роман «Красный Марс» Кима Стэнли Робертсона

Год создания: 1993.

Время действия: 2026.

Сюжет: Первый российскийко-американский корабль с сотней колонистов отправляется к Марсу. Там земляне строят общество, которое оказывается намного привлекательнее их родины, в результате чего с Земли к Красной планете устремляются мигранты в поисках счастливой жизни.

А что на самом деле: Главным энтузиастом колонизации Марса сейчас является американский бизнесмен, один из богатейших людей мира Илон Маск. В прошлом году он пообещал, что первые пилотируемый полет к Марсу он запустит уже в 2029 году (почти в срок с книгой). Однако до строительства реальных поселений на Красной планете человечеству, видимо, еще далеко.

НОВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Роман «Притча о талантах» Октавии Батлер

Год создания: 1998.

Время действия: 2032.

Сюжет: Поразительно, но одним из главных событий в книге являются президентские выборы в США, в которых побеждает один из кандидатов с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (совсем как Дональд Трамп).

Победив, политики строит в Штатах христианское фундаменталистское государство в самой радикальное форме. Снова вводится рабство, причем невольники теперь контролируются электронными ошейниками, а власти объявляют новый крестовый поход против неверных для очищения Америки.

А что на самом деле: Дональд Трамп правил Америкой в 2016-2020 годах (то есть на 12 лет раньше событий книги) и пределом его радикальности стала идея строительства забора на границе с Мексикой, чтобы в США не проникали нелегальные иммигранты. Говорить о каком-то насаждении традиционных ценностей в Америке тоже не приходится, скорее наоборот. Впрочем, Трамп собирается в 2024 году вернутся в кресло президента. Может быть, тогда он попытается воплотить сюжет романа в жизнь?

ЭКО-АПОКАЛИПСИС

Роман «Друг Земли» Т. Корагессан Бойла.

Год создания: 2000.

Время действия: 2025.

Сюжет: Люди живут дольше 100 лет, но счастья им это не приносит, ведь природа на планете почти уничтожена, включая диких и домашних животных, а на месте бывших заповедников выстроены жилые кварталы. Даже разнообразия в еде не осталось - все едят рис и пьют рисовую водку.

А что на самом деле: Ожидания климатической катастрофы из-за сверхэксплуатации Земли человеком в последние годы стали едва ли не главным страхом мировой общественности. И некоторые мрачные прогнозы уже стали подтверждаться: например, восемь последних лет стали самыми жаркими за последние два столетия. Чтобы избежать экологического коллапса, «продвинутая часть человечества» пытается отказаться от нефти и угля, перейти на вегетарианства и пореже менять одежду. Но в глобальных масштабах пока получается не очень... Кстати, жить люди тоже стали заметно дольше. Тут предсказание автора тоже может сбыться.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Фильм «Дитя человеческое»

Год создания: 2006.

Время действия: 2027.

Сюжет: Людей на планете поразило бесплодие. Соответственно живущее поколение может оказаться последним. Логичным образом это приводит к царству хаоса и насилия - настоящему постапокалипсису.

А что на самом деле: Население планеты пока что растет (и недавно перевалило за отметку в 8 миллиардов человек). Но, в основном, прирост в популяции человека дают бедные страны Африки и Азии. А вот в развитых странах Запада демографическая ситуация стремительно катится вниз. Более того, начало сокращаться даже население полуторамиллиардного Китая. Но самое пугающее, что по результатам недавних исследований фертильность мужчин (способность зачать ребенка) за последние 50 лет снизилась на 50%.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ

О чем сейчас пишут фантасты?

Сергей Лукьяненко, писатель, автор литературной вселенной «Дозоров»:

В России в последнее время стал особенно популярен жанр романтической фантастики. Это такой нишевый продукт, нацеленный на женскую аудиторию, в котором рассказывается о том, как, например, самая обычная девушка с кучей проблем влюбила в себя условного «темного властелина» и в течение 10 книг «растапливает его холодное сердце», иногда с эротическим подтекстом. Очень привлекает аудиторию из числа дам всех возрастов.

У мужчин же популярны истории про обычных парней, которые по ходу повествования становятся талантливыми полководцами или государственными деятелями. Речь идет о «попаданцах», когда главный герой каким-то образом оказывается в другом мире или в нашем прошлом, где учит местного короля или товарища Сталина побеждать врагов.

Еще одна модная тема – «сетевые приключения», где действие происходит в виртуальных мирах. Такие произведения похожи во многом на ролевые игры – герой «прокачивает» персонажа, повышает его уровень, решает «квесты».

Кстати, необходимо выделить еще одно такое популярное сейчас направление как постапокалипсис, когда действие книги происходит после глобального катаклизма, например, ядерной войны или эпидемии.

Конечно, остается востребованной и классическая фантастика, которая, возможно, не такая динамичная и не столь развлекательная, но ставит более серьезные вопросы. При этом хочу отметить, что нынешние авторы гораздо более пессимистичны, и произведений, рисующих «светлый образ будущего», стало на порядок меньше. Думаю, что это связано с общим мировым напряжением, как в политике, так и в остальных сферах.

Если же говорить в целом о событиях последнего времени, то фантастам удалось в достаточной мере точно предсказать нынешние мировые проблемы. Писатели давно говорили о возможности возникновения «горячей точки» на Украине. Были и прогнозы, связанные с возможностью возникновения эпидемий новых болезней, так что нельзя сказать, что все произошедшее стало для фантастов «громом среди ясного неба».