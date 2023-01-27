Книжка Марины Цветаевой продана по цене скромной однокомнатной квартиры в Москве

К редчайшим изданиям относится и парадная книга «Ударники» с работами супружеской пары художников - Валентины Ходасевич и Андрея Дидерихс (Москва, Ленинград, Изогиз, 1930-1931 гг.).

Какая нужда заставила их владельцев «поделиться» сокровищами?

За рекордную цену - 7 250 000 рублей продана рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик». Рукописные стихотворения гениальной поэтессы принесли на аукцион потомки актера Театра им. Вахтангова Анатолия Наля. Наль начинал, как поэт, дружил с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Павлом Антокольским, Борисом Лавренёвым.

За рекордную цену - 7 250 000 рублей продана рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик».

Впервые появилось на аукционе редчайшее петровское издание баснописца Эзопа (купили за 3 100 000 руб.). В старинную книжку вошли 40 басен (притч). «Эсоповы притчи повелением царскаго величества напечатаны в Москве лета Господня 1712 в марте». Книга начинается с жизнеописания «по природе остроумного Эзопа», который жил в конце 7 — начале 6 веков до н. э. Впервые басни Эзопа были напечатаны на русском языке в Амстердаме в 1700 году.

Впервые появилось на аукционе редчайшее петровское издание баснописца Эзопа (купили за 3 100 000 руб.).

Продали редкий, хоть и не такой древний альбом - «Семнадцать портретов» Юрия Анненкова с предисловием Анатолия Луначарского. Анонимный коллекционер купил его за 2 800 000 рублей.

Откроешь альбом столетней давности – и ахнешь, сплошь портреты революционеров: Льва Троцкого, Григория Зиновьева, Льва Каменева, Климента Ворошилова и других видных деятелей коммунистической партии. Многие вскоре были репрессированы. И альбом подвергся репрессиям: он был изъят из продажи спустя два года после выхода, почти весь тираж был уничтожен. Об этом написал сам Анненков в мемуарах: «…этот альбом был по приказу Сталина изъят в СССР из всех библиотек, магазинов и частных собраний и предан уничтожению, за исключением страницы с портретом К. Ворошилова, ставшего сталинским приверженцем. До следующих поколений мой альбом не дошел <...> В 1956 году, сразу после десталинизации, приезжал ко мне один американский библиофил и предлагал мне за него 600 000 (старых) франков. Я отказался продать». Теперь продали его потомки .

Продали редкий, хоть и не такой древний альбом - «Семнадцать портретов» Юрия Анненкова с предисловием Анатолия Луначарского.

К редчайшим изданиям относится и парадная книга «Ударники» с работами супружеской пары художников - Валентины Ходасевич и Андрея Дидерихс (Москва, Ленинград, Изогиз, 1930-1931 гг.). Книга ушла за миллион рублей. В ней портреты ударников труда и фотомонтаж «СССР — ударная бригада мирового социализма» с портретами Сталина, Молотова, Ворошилова, Орджоникидзе, Калинина и других руководителей СССР. Это одна из первых пропагандистских книг небольшого формата. Но какое оформление! Конструктивистская обложка с клапаном, который оформлен, как шахматная доска, а в клетки вписаны 24 портрета героев-ударников.

С пыльных антресолей достали дворянскую грамоту и принесли на аукцион (её купили на аукционе почти за полтора миллиона рублей). Грамоту выдали 200 с лишним лет тому назад статскому советнику Андрею Михайлову за подписью императора Павла I (Гатчина, 31 октября 1800 г.). Переплет парчовый. Форзацы подбиты зеленым шелком. Текст написан на пергамене тушью и золотом. Венчает документ двуглавый орел, вензель императора Павла I и его подпись. Красота!

С пыльных антресолей достали дворянскую грамоту и принесли на аукцион (её купили на аукционе почти за полтора миллиона рублей).

Дворянскую грамоту вручили человеку уникальному - Андрею Сидоровичу Михайлову, действительному статскому советнику. Он начал службу простым солдатом в 1760 году, уже через год был произведен в капралы. К 1769 году дослужился до адъютанта при генерал-лейтенанте Евстафии Пальменбахе. А в 1781 перешел на гражданскую службу и занимал должность губернского казначея Санкт-Петербургской казённой палаты. В течение десяти лет довольно сноровисто продвигался по службе, пока не стал в 1799 году первым директором Ассигнационного банка. И как венец трудового пути - в 1800 году Михайлову жалуют дипломом на потомственное дворянство. Теперь собственником старинной грамоты стал анонимный миллионер.