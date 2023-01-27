Для концерна «Покровский» нет чужих детей

От обстрелов украинских формирований в первую очередь страдают дети, ставшие невольными свидетелями украинской агрессии. Их беду не замечает «цивилизованная Европа», они оказались лишены обычных детских радостей.

Конечно, никто не заменит теплоту близких, но помощь от неравнодушных людей согревает не меньше, и дети Донбасса не остаются одни со своей бедой. Любовь и доброе отношение дают им надежду на светлое и мирное будущее.

Очень важную функцию помощи детям, находящимся в зоне СВО, взяло на себя предприятие Концерн «Покровский» - по поручению владельца Андрея Коровайко, холдинг выделил денежные средства на закупку зимней одежды, обуви и спортивных костюмов для 57 юных жителей Донбасса, в том числе детей из Мариуполя. Комплекты одежды были переданы Краснодарскому региональному отделению Общероссийской общественной благотворительной организации "Российский детский фонд" - все это вручается каждому ребенку поименно. Каждый подарок подписан.

Это очередная гуманитарная миссия, которую взял на себя «Покровский». Предприятия будет активно заниматься благотворительностью и дальше. Несмотря на тяжелые санкционное давление, «Покровский» продолжает развиваться, делая ставку на замкнутые производственные процессы, построенные на максимальном импортозамещении.

Благодаря созданию замкнутых циклов в производстве можно снизить зависимость от волатильности цен, и обеспечить высокие показатели по качеству и урожайности сельхозпродукции. Концерн уже несколько лет перестраивает производственные процессы и структуру севооборота. Например, в 2021 году на треть расширили посевные площади под сахарную свеклу, собрали более полутора миллионов тонн клубней. Это позволило увеличить загрузку трех наших сахарных заводов собственным сырьем с 50 до 80 процентов, а по экспортным позициям - жому и патоке, до 100 процентов.

Реализуется стратегия на самообеспечение – «Покровский» сам выращивает зерно, сам хранит, перерабатывает и экспортирует - в концерн входят пять элеваторов, расположенных с северо-запада на юго-восток Краснодарского края, что выстраивает эффективную логистику.

И развитие отечественного кластера сельского хозяйства с импортозамещением и помощь Донбассу это сейчас приоритетные цели для концерна.

«Покровский» работает на благо страны и помогает нуждающимся - все для общей победы.