Борис Джонсон на телеканале «Рада» вставил шпильку журналистке из незалежной, сравнившей россиян с нацистами. Фото: REUTERS

Постой, Паладин, не стучите, колеса...

На Купянском направлении «Западная» группировка войск била по 103-й бригаде теробороны в районе Песчаного и по 14-й мехбригаде ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Уничтожено более взвода украинских бойцов. На Красно-Лиманском направлении артиллерией группировки войск «Центр» и авиацией поражены части 24-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Островского Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. Потери противника — полтора взвода убитыми и ранеными. На Донецком направлении Южная группировка войск за сутки уничтожила до роты украинских военнослужащих, американскую САУ М109 Paladin и РЛС производства США AN/TPQ-50. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бойцы группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в Угледаре и 108-й бригады теробороны в Пречистовке и Новоселке в ДНР. Будем твердить, пока до вас не дойдет: хлопцы, тикайте!

Даже Джонсон знает, что Гитлера одолели русские

Еще недавно руководивший Великобританией Борис Джонсон на телеканале «Рада» вставил шпильку журналистке из незалежной, сравнившей россиян с нацистами. Экс-премьер Британии посоветовал быть осторожнее с подобными аналогиями и не забывать, что и русские, и украинцы понесли гигантские потери от нацистского режима Германии 80 лет назад. При том Джонсон, конечно, не преминул высказать поддержку «народу Украины» в его справедливой борьбе за свободу. А ничего, что у многих этих «борцов» наколки с отсылом к нацистской Германии?

Трамп прекратил бы конфликт в незалежной за сутки

Дональд Трамп, предыдущий президент США, уверен, что договорился бы о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. Мало того, Трамп убежден, что противостояния удалось бы избежать, останься он в Белом доме. Дональд неоднократно говорил о том, что военное столкновение на Востоке Европы способно вылиться в третью мировую. Трамп, в частности, утверждает, что после передачи Киеву американских и немецких танков ядерный конфликт стал реальным. Но вот про свой секрет быстрого его предотвращения экс-президент никаких подробностей не поведал. Хитрый рыжий лис.

В Британии изумились тому, что украинские беженцы - расисты

Жительница Бирмингема Андреа заявила, что ее шокировало отношение украинской беженки к местным жителям. Она разместила у себя украинку и ее сына в рамках программы «Дома для Украины» и рассказала, что живет в районе, где полно представителей разных национальностей. После заселения украинка заявила, что «в этом районе чересчур много мусульман». Украинка возмутилась тем, что в школе, где учится ее ребенок, большинство - темнокожие и азиаты. Андреа предложила украинке искать новый дом и разорвала контракт.

С начала СВО в страны Старого Света из незалежной прибежало почти 8 миллионов человек. Одурманенные западной пропагандой европейцы, видимо, думали, что про рассказы про нацизм и расовую ненависть гостей – русские фейки. Ну и как теперь?..

Украинский посол в Австралии наехал на Джоковичей

Василий Мирошниченко, посол Украины в Канберре, призвал организаторов Australian Open запретить отцу лучшего теннисиста мира Новака Джоковича появляться на трибунах до конца турнира. По мнению дипломата из незалежной, поведение Джоковича-старшего - позор для Australian Open, против папаши надо ввести санкции, а его прославленный сын обязан высказать свое мнение об инциденте. Ранее Федерация тенниса Австралии пожурила серба Новака Джоковича и его отца Срджана - тот на Открытом чемпионате Австралии сфотографировался рядом с болельщиком, который был в футболке с буквой Z и с российским триколором. А вы Led Zeppelin тоже осуждать будете?

Как крючкотворы ЕС пытаются обосновать кражу 34 российских миллиардов

Bloomberg сообщил, что юристы ЕС нашли «законные основания» для временного использования почти 34 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Киева. План кражи в интересах режима Зеленского смогут провернуть, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты однажды все-таки придется вернуть Москве. Агентство полагает, что законных оснований для ареста российского имущества так и не найдено. И в Брюсселе решили для начала эти активы объединить - для извлечения прибыли. А уже после этого – передать Украине. Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс сообщил, что Вашингтон вскоре намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Вор на воре сидит и воришкой погоняет.

В США готовы учить пилотов незалежной летать на F-16

Сабрина Сингх, зам пресс-секретаря Пентагона, сообщила, что США не исключают возможности поставок Киеву других серьезных вооружений, кроме танков и РСЗО. Говоря о возможности поставок F-16, Сингх подчеркнула, что это тип вооружений потребует подготовки пилотов и того, чтобы дополнительное число людей покинуло поле боя для обучения обращению с совершенно новой системой. При этом она добавила, что украинцы продемонстрировали, что могут научиться обращению со сложными системами. Да, и обезьяну можно научить сбивать банан палкой.

А вот Германия продолжает пытаться призвать союзников в здравомыслию. Министр обороны ФРГ Писториус заявил, что о поставке боевых самолетов Киеву не может быть и речи.

Париж давать свои танки Киеву не хочет

Le Monde сообщает, что к Париж все еще не созрел к поставкам танков Leclerc Киеву. В военных кругах Франции полагают, что их танки требуют такой значительной материально-технической поддержки и техобслуживания, которого на Украине обеспечить не смогут. Сейчас в армии Пятой республики есть 226 танков Lerlerc. Из них в эксплуатации находятся лишь две трети машин. И если разговоры о передаче киевскому режиму 100 танков перестанут быть только разговорами, то это может серьезно ослабить обороноспособность Франции. А им ведь еще звание чемпионов мира по футболу надо возвращать, а без танков это — вряд ли.

Берлин посадил офицеров ВСУ в немецкие броневики

Агентство DPA сообщает, что первая группа офицеров ВСУ прибыла в ФРГ для освоение броневиков Marder, Другая группа украинцев скоро начнет обучаться работе с танками Leopard. Пока потеют в Кельне. Но их уже ждут спецы по противотанковой борьбе под Артемовском...

Хватает ли Москве снарядов для денацификации

Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха», сообщил, что утверждения Киева о том, что российской армии в зоне СВО не хватает снарядов - чушь. В интервью РИА Новости Чемезов заявил: «Разговоры о том, что у России якобы заканчиваются снаряды —ерунда. По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов. По некоторым видам оно увеличено на несколько порядков». Глава Ростеха отметил, что в ходе спецоперации, действительно, расходуется большое количество боеприпасов всех типов — патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет. Но их поставки в войска не уменьшаются. По данным экспертов, в России интенсивно работают корпорация «Тактическое ракетное вооружение», которая делает номенклатуру ракет, «Алмаз-Антей», выпускающий зенитные управляемые ракеты, и концерн «Техмаш», производящий широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. А про «нехватку» поинтересуйтесь у «воинов света» в окопах на передовой.