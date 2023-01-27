Чем думают мужчины? И почему темнокожему пациенту пересадили половой орган белого человека

Доктор Джеймс Т. Сень держит фотографию отрезанного пениса Джона Уэйна Боббитта во время судебного разбирательства Фото: EAST NEWS

Согласитесь, редко так бывает, чтобы у истоков научного прорыва стояла баба-дура. Но в данном случае все произошло именно так. 23 июня 1993 года истеричка и скандалистка Лорена Боббит отрезала своему пьяному мужу детородный орган. Зачем она это сделало толком непонятно, то ли он ее побил, то ли изменил - в этом даже суд не смог разобраться. Но эта история имела, простите за каламбур, счастливый конец. Лишнюю (по ее мнению) часть мужа Лорена выбросила в окно автомобиля, когда по шоссе уезжала с места происшествия. К счастью, вскоре она поняла, что натворила и набрала службу экстренной помощи 911. Джону Боббиту повезло: его сокровище не съели собаки и не переехал грузовик. Полицейские сумели быстро найти недостающую деталь на обочине (она даже не успела толком запылиться) и доставили в больницу, где отдыхал Боббит. Хирурги Джеймс Сен и Дэвид Берман решили: чем черт не шутит, давай попробуем собрать паззл заново. И после 9-часовой операции воссоединили Джона Боббита с дорогим его сердцу органом.

Член пришили настолько хорошо, что он работал, как часы. Джон даже снялся в нескольких порно фильмах. История получила шумную огласку, а дальше пиар сделал свое черное дело. Десятки, если не сотни, психованных дам по всему миру принялись по примеру Лорены отрезать у своих гулящих мужей причиндалы. В итоге хирурги набили руку на этой операции и она перестала быть какой-то диковинкой. Наработанный опыт надо было куда-то девать и постепенно врачи подошли к задаче трансплантации мужского члена. Между прочим с научной точки зрения это сложнейшая проблема. Потому что на момент 2014 года трансплантологи не умели пересаживать только две части тела - голову и фаллос. Впрочем, некоторые женщины уверены, что особой разницы здесь нет, потому что зачастую мужчины думают этим самым местом. Отметим только, что это спорное утверждение. А вот операция действительно очень сложная, потому что нужно не только ювелирно сшить множество мелких кровеносных сосудов и нервов, чтобы деликатный орган оставался в рабочем состоянии. Самое главное, нужно сделать так, чтобы организм не отторг чужеродную часть тела. Поэтому таких операций в мире на сегодняшний день выполнено только пять.

Первый блин, как водится, вышел комом. В 2006 году китайские хирурги осчастливили 44-летнего жителя Гуанчжоу, который в результате несчастного случая остался с обрезком длиной 1 сантиметр. Его собственный прибор восстановлению не подлежал и вся надежда была на донорский орган. В какой-то момент хирурги смогли уговорить родителей 20-летнего парня, у которого была зафиксирована смерть мозга, пожертвовать важной частью тела для живого бедолаги. Операция прошла успешно, пациент получил 10-сантиметровый пенис. Но когда он решил воспользоваться пересаженным органом в постели с женой, пара столкнулась с психологическими проблемами. Супруга вбила себе в голову, что она изменяет мужу, поскольку занимается сексом с частью тела постороннего человека. В итоге, первопроходцу пришлось ампутировать мужское достоинство.

Первая в мире успешная операция была выполнена, как ни странно, в Африке. А именно в к клинике Стелленбосский университета (ЮАР). Дело в том, что в некоторых местных племенах в обряд инициации, символизирующий переход подростка в статус мужчины, входит процедура ритуального обрезания. Все это делается, как правило, в антисанитарных условиях, поэтому некоторые мужчины через некоторое время после инициации лишаются того, что делает их мужчиной. ЮАР могла бы стать мировой столицей трансплантации этих специфических запчастей - во всяком случае потребность в таких операциях в стране велика. Но проблема с донорскими органами не дает направлению бурно развиваться. На первого пациента ресурсов все-таки хватило - спустя всего лишь год после операции 19-летний африканец зачал ребенка. А вот на второго пациента в ЮАР подходящих запчастей достать было нельзя и в итоге чернокожему пациенту пришили причинное место белого мужчины. Нельзя сказать, что это так уж сильно огорчало прооперированного гражданина.

- Безусловно, это был самый счастливый пациент, которого мы когда бы то ни было видели в нашем отделении. - рассказывал доктор Андре ван дер Мерве, возглавлявший хирургическую бригаду.

После выписки пациент смог заняться сексом впервые за 17 лет вынужденного воздержания и был несказанно рад этому обстоятельству. Возникли, правда, проблемы эстетического свойства - дамы приходили в замешательство, обнаружив, что их кавалер местами напоминает зебру. На эту проблему в итоге африканец решил, набив в салоне татуху сами знаете куда.

В общем, мировая наука достигла такого уровня развития, который позволяет справиться с любой бедой. Остается надеяться, что некоторыми ее достижениями нам не придется воспользоваться и мы всегда будем руководствоваться правилом “все свое ношу с собой”.