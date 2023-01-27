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Здоровье27 января 2023 16:46

Чем думают мужчины? И почему темнокожему пациенту пересадили половой орган белого человека

В этом году исполняется 30 лет с момента шокирующего инцидента, который лишил американца принципиально важной для мужчины части тела, но двинул мировую трансплантологию вперед
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
Доктор Джеймс Т. Сень держит фотографию отрезанного пениса Джона Уэйна Боббитта во время судебного разбирательства

Доктор Джеймс Т. Сень держит фотографию отрезанного пениса Джона Уэйна Боббитта во время судебного разбирательства

Фото: EAST NEWS

Согласитесь, редко так бывает, чтобы у истоков научного прорыва стояла баба-дура. Но в данном случае все произошло именно так. 23 июня 1993 года истеричка и скандалистка Лорена Боббит отрезала своему пьяному мужу детородный орган. Зачем она это сделало толком непонятно, то ли он ее побил, то ли изменил - в этом даже суд не смог разобраться. Но эта история имела, простите за каламбур, счастливый конец. Лишнюю (по ее мнению) часть мужа Лорена выбросила в окно автомобиля, когда по шоссе уезжала с места происшествия. К счастью, вскоре она поняла, что натворила и набрала службу экстренной помощи 911. Джону Боббиту повезло: его сокровище не съели собаки и не переехал грузовик. Полицейские сумели быстро найти недостающую деталь на обочине (она даже не успела толком запылиться) и доставили в больницу, где отдыхал Боббит. Хирурги Джеймс Сен и Дэвид Берман решили: чем черт не шутит, давай попробуем собрать паззл заново. И после 9-часовой операции воссоединили Джона Боббита с дорогим его сердцу органом.

Член пришили настолько хорошо, что он работал, как часы. Джон даже снялся в нескольких порно фильмах. История получила шумную огласку, а дальше пиар сделал свое черное дело. Десятки, если не сотни, психованных дам по всему миру принялись по примеру Лорены отрезать у своих гулящих мужей причиндалы. В итоге хирурги набили руку на этой операции и она перестала быть какой-то диковинкой. Наработанный опыт надо было куда-то девать и постепенно врачи подошли к задаче трансплантации мужского члена. Между прочим с научной точки зрения это сложнейшая проблема. Потому что на момент 2014 года трансплантологи не умели пересаживать только две части тела - голову и фаллос. Впрочем, некоторые женщины уверены, что особой разницы здесь нет, потому что зачастую мужчины думают этим самым местом. Отметим только, что это спорное утверждение. А вот операция действительно очень сложная, потому что нужно не только ювелирно сшить множество мелких кровеносных сосудов и нервов, чтобы деликатный орган оставался в рабочем состоянии. Самое главное, нужно сделать так, чтобы организм не отторг чужеродную часть тела. Поэтому таких операций в мире на сегодняшний день выполнено только пять.

Первый блин, как водится, вышел комом. В 2006 году китайские хирурги осчастливили 44-летнего жителя Гуанчжоу, который в результате несчастного случая остался с обрезком длиной 1 сантиметр. Его собственный прибор восстановлению не подлежал и вся надежда была на донорский орган. В какой-то момент хирурги смогли уговорить родителей 20-летнего парня, у которого была зафиксирована смерть мозга, пожертвовать важной частью тела для живого бедолаги. Операция прошла успешно, пациент получил 10-сантиметровый пенис. Но когда он решил воспользоваться пересаженным органом в постели с женой, пара столкнулась с психологическими проблемами. Супруга вбила себе в голову, что она изменяет мужу, поскольку занимается сексом с частью тела постороннего человека. В итоге, первопроходцу пришлось ампутировать мужское достоинство.

Первая в мире успешная операция была выполнена, как ни странно, в Африке. А именно в к клинике Стелленбосский университета (ЮАР). Дело в том, что в некоторых местных племенах в обряд инициации, символизирующий переход подростка в статус мужчины, входит процедура ритуального обрезания. Все это делается, как правило, в антисанитарных условиях, поэтому некоторые мужчины через некоторое время после инициации лишаются того, что делает их мужчиной. ЮАР могла бы стать мировой столицей трансплантации этих специфических запчастей - во всяком случае потребность в таких операциях в стране велика. Но проблема с донорскими органами не дает направлению бурно развиваться. На первого пациента ресурсов все-таки хватило - спустя всего лишь год после операции 19-летний африканец зачал ребенка. А вот на второго пациента в ЮАР подходящих запчастей достать было нельзя и в итоге чернокожему пациенту пришили причинное место белого мужчины. Нельзя сказать, что это так уж сильно огорчало прооперированного гражданина.

- Безусловно, это был самый счастливый пациент, которого мы когда бы то ни было видели в нашем отделении. - рассказывал доктор Андре ван дер Мерве, возглавлявший хирургическую бригаду.

После выписки пациент смог заняться сексом впервые за 17 лет вынужденного воздержания и был несказанно рад этому обстоятельству. Возникли, правда, проблемы эстетического свойства - дамы приходили в замешательство, обнаружив, что их кавалер местами напоминает зебру. На эту проблему в итоге африканец решил, набив в салоне татуху сами знаете куда.

В общем, мировая наука достигла такого уровня развития, который позволяет справиться с любой бедой. Остается надеяться, что некоторыми ее достижениями нам не придется воспользоваться и мы всегда будем руководствоваться правилом “все свое ношу с собой”.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ