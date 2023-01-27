Украинским артистам запретили выступать с Анной Нетребко на фестивале в Германии

Певица Анна Нетребко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анна Нетребко внезапно угодила в новый скандал. Втянули россиянку в неприятную историю украинцы. Сейчас в Германии проходит международный музыкальный фестиваль, в рамках которого должна выступать и Нетребко. Но украинские артисты взбунтовались и сообщили, что им запретили выходить на одну сцену с Анной.

В начале января 2023 года Киев ввел санкции против 119 граждан России. В черном списке оказалась и Анна Нетребко. Теперь украинцы буквально ополчились на россиянку. На Международном фестивале в Висбадене они закатили скандал.

Дело в том, что украинцам запретили выступать с Нетребко на одной сцене. "Нашим запрещено с ней выступать", - пояснил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На мероприятии должны были приехать артисты харьковского театра им. Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины. Генконсул уточнил, что музыканты уведомят организаторов фестиваля о своем отказе от участия в ближайшее время.

Ежегодное музыкальное мероприятие пройдет в мае. Сначала представители Украины несколько дней добивались, чтобы 51-летнюю Нетребко отстранили от концерта. Однако организаторы проигнорировали требования украинской стороны.

Сама Нетребко спокойно относится к происходящему. Она продолжает гастролировать по миру. А на нападки хейтеров говорит: "Вас не любят, меня - да! Не все, но очень многие любят..."

Напомним, оперная прима после начала спецоперации России на Украине сначала хранила молчание, за что ее стали отменять в Европе, убрали из спектаклей и стерли ее имя с афиш. В итоге Анна публично осудила действия российских властей. Артистка также сообщила, об отказе от гастролей в России, пояснив, что "сейчас не время". После показательных публичных высказываний приме вернули возможность выступать в Европе. О произошедшем Анна говорит так: "Я забочусь о своей семье. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Я всего лишь стараюсь оставаться человеком".