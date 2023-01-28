Названы звёзды Голливуда, особо тщательно скрывающие свою личную жизнь

Светские репортеры считают, что Мара и Феникс – главные претенденты на первое место в рейтинге самых скрытных голливудских звезд Фото: EAST NEWS

Хоакин Феникс - американский актёр, известный благодаря роли парня с улыбкой клоуна в фильме «Джокер». Его второй половинкой с 2016 года является Руни Мара, снявшаяся в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Актёры познакомились на съёмной площадке, во время работы над кинокартиной «Она».

У Руни была второстепенная роль, но это не помешало Хоакину обратить внимание на актрису. Однако со стороны Мары не исходило никаких сигналов в его сторону.

«Она единственная девушка, за которой я следил в Интернете. Сначала мы были друзьями, переписывались по электронной почте. До этого я никогда не пытался искать информацию о какой-либо женщине в Сети», - поделился актёр в одном из интервью.

Спустя 4 года тайных переписок, актёры наконец встретились вживую, опять же на съёмках; это был фильм «Мария Магдалина». Руни играла главную роль, а Хоакин - Иисуса Христа. И вот там-то то актёр растопил лёд в сердце роскошной девушки.

В 2019 году папарацци заметили на пальце актрисы кольцо с бриллиантом, а через год у них родился сын.

Актёры друг для друга являются главное поддержкой и опорой. Они оба отказались от мяса и активно ратуют за права животных.

Их личная жизнь спрятана от чужих глаз. Светские репортеры считают, что Мара и Феникс – главные претенденты на первое место в рейтинге самых скрытных голливудских звезд, ведь пара не ведёт социальные сети и не дает интервью. Руни и Хоакин уверены, что счастье любит тишину.