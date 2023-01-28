В Лондоне решили начать борьбу с игнорирующими туалеты туристами

Местные жители говорят, что они чувствуют себя оскорбленными Фото: EAST NEWS

Применением особой краски решено начать борьбу с писающими туристами в центре Лондона.

В городском совете лондонского Вестминстера подтвердили, что благодаря свойствам такой краски, вся моча, попадающая на неё, будет лететь обратно на нарушителя.

Именно в Вестминстере расположено Сохо – квартал, известный своими ночными клубами и барами, многие посетители которых используют любой переулок по «малой нужде».

Местные жители говорят, что они чувствуют себя оскорбленными, когда «приходится проходить мимо мужчин, мочащихся на улице, особенно ночью».

Предложенный способ – не единственный. Властями создана целая программа «Не мочись в Сохо», в рамках которой туристы и жители района будут предупреждаться о немалых штрафах, которые им выпишут при поимке. Также в общественных туалетах уже расклеены плакаты с напоминанием обязательно посетить туалет в баре, до выхода на улицу.