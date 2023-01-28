Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 января 2023 7:56

Жители Херсона указали росгвардейцам на тайники ВСУ

Наши бойцы сорвали планы противника переправиться на левый берег Днепра
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
По данным Росгвардии благодаря информационной поддержке местных жителей было обнаружено 7 схронов

По данным Росгвардии благодаря информационной поддержке местных жителей было обнаружено 7 схронов

Артиллеристы Росгвардии за неделю выполнили 703 тактические задачи осуществляя поддержку наших подразделений при выполнении задач на территории Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, что украинские диверсанты продолжают попытки переправиться через Днепр, чтобы совершить теракты. Однако, все их потуги пресекаются на корню.

«Нанесено поражение по 4-м наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра», - сообщили в Росгвардии.

Кроме того, жители Херсонской и Запорожской областей указали росгвардейцам на тайники, укрытые в лесополосе и вдоль дорог. Их могли использовать диверсанты.

По данным Росгвардии благодаря информационной поддержке местных жителей было обнаружено 7 схронов, из которых изъяты: пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости