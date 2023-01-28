Скандальное высказывание главы МИД ФРГ о России продолжает трясти Европу

Прекрасное объяснение. Министерство не отвечает за слова своего министра Фото: REUTERS

Резкое и откровенное высказывание на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕН) главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она призналась, что "мы воюем не между собой, а все вместе ведем войну с Россией", всколыхнуло застоявшееся европейское болото, в котором было принято делать вид, что все вокруг правильные и цивилизованные.

Прежде всего, возмутились немцы в самой Германии, многие из которых выплеснули свое возмущение в комментариях к статьям по этому поводу и в собственных постах в соцсетях, призвав Анналену "слезть с батута" (в юности она увлекалась этим видом спорта и даже достигла известных высот в сборной ФРГ), извиниться, забрать свои слова назад и подать в отставку.

- В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает, – посоветовали Бербок.

Другие пользователи попросили канцлера ФРГ Олафа Шольца определиться, кто из них с Бербок врет, и только после этого решить, кто уйдет в отставку.

Жестоко, конечно. если учесть, что врут там все. Когда по очереди, когда все вместе. В таком случае проще потянуть спички (кто вытянет обломанную, того и на выход) или сыграть в "камень, ножницы, бумага".

- А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост? - недоумевают другие немцы, которые воевать с Россией не хотят: то ли память их не подводит, то ли зад до сих пор чешется.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал от Анналены разъяснений.

- Министр иностранных дел – наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний, - заявил Михаэль. Хочется спросить премьера Саксонии, что у него было в школе по немецкому языку? Ведь Анналена выдала свое совершенно недвусмысленное откровение на чистом немецком языке. Хотя, ой, извините, на английском, это же было в ПАСЕ. Михаэль, вам срочно надо учить английский.

А вот президент Хорватии Зоран Миланович все понял совершенно недвусмысленно, и поспешил откреститься от того, что его страна ведет бои с Российской Федерацией.

- Министр иностранных дел Германии в Страсбурге сказала на английском языке, что мы должны быть едины, потому что мы воюем с Россией. Цитирую: "Мы воюем с Россией". Я этого не знал, - изумился Миланович и не без саркастических ноток пожелал фрау Бербок "творческих успехов". - Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад.

Ну, скажем, не 70, а, скорее уже 80 лет назад, но суть ухвачена верно.

В конце концов, прекратите требовать отставки из правительства ФРГ единственного министра, который говорит правду. Тем более, что Шольц только-только поменял министра обороны, причем, поставил на этот пост не женщину, как положено по гендерным квотам, а мужика, да еще имеющего понятие о предмете деятельности. Это просто неслыханно по нынешним временам, и такое даром Шольцу не пройдет!

Министерство иностранных дел Германии, между тем, выбрало свой оригинальный путь выхода из этой конфузной ситуации, фактически объявив, что их министр – обычная сельская дурочка, чьи слова не следует воспринимать всерьез.

- Слова госпожи министра Бербок не являются официальной позицией Берлина ни министерства, - заявили в МИД ФРГ.

Прекрасное объяснение. Министерство не отвечает за слова своего министра. А теперь следует ждать следующего шага, что Правительство ФРГ не несет ответственности за проводимую Министерством иностранных дел внешнюю политику. И каждый из них может нести любую чушь, какую только заблагорассудится.

Наверное, это потому что у них демократия. Но с таким подходом в первую очередь надо бы напрячься самим гражданам ФРГ. Потому что, судя по всему, когда они захотят спросить со своих министров, выяснится вдруг, что их министры ни перед кем ни за что не отвечают, а их слова и даже действия "не являются официальной позицией Берлина".

Не жизнь, а сказка.