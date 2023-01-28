Найдена «прародительница всех мумий»: мы наконец поймем, кто научил землян их делать

Мумия лежала практически на виду Фото: REUTERS

В Египте с триумфом сообщили: нашли самую древнюю мумию. И она прекрасно сохранилась. Мумия лежала практически на виду: раскопки идут в местечке Саккара недалеко от знаменитых трех пирамид, где всегда полно туристов. Но именно в Саккару уже давно туристов пускают неохотно, а периодически вовсе закрывают въезд.

Там стоит древнейшая пирамида Джосера и, если вы были в Египте как турист, вы скорее всего ее не видели, хотя от тех трех до нее езды минут 20. Ей 4,6 тысяч лет, и это вообще самое старое каменное здание в мире. Поразительно: пирамида ступенчатая, в отличие от тех трех, по которым лазят туристы. Вероятно, сначала пирамиды и замыслили так, в виде ступенек, и только потом стали сглаживать углы каменными блоками и все это облицовывать снаружи.

Возле такой пирамиды логично было бы найти и древнейшие мумии, чтобы понять, откуда вообще на Земле взялась эта технология. Но ученым долго не везло. Наконец археологи сообщили, что наткнулись на участок с мумиями и надписями, такими же старыми, как пирамида Джосера. На фотографии с места находки хорошо видно, что он прямо рядом с пирамидой. Также на фотографии мы видим лиц в штатском, не похожих на археологов, которые обступили дырку в земле, ведущую вниз. Туристов вокруг не наблюдается. Дело очень серьезное.

Раскопки идут в местечке Саккара недалеко от знаменитых трех пирамид Фото: REUTERS

Мумии 4,5 тысячи лет, и она сохранилась невероятно хорошо. Много позже мумии стали чем-то вроде фастфуда (причем зачастую в прямом смысле – в средние века их пытались принимать внутрь как лекарство): штамповали сотнями и тысячами, мумифицировали даже животных. Технология пошла в тираж, качество упало. А тут – сразу видно, изобретение недавнее, и им гордятся. Мумия покрыта тонким золотым листом. Так в СССР особо дорогие конфеты заворачивали – каждую – в фольгу.

Надписи на стенах не оставляют сомнений: это тело человека по имени Гекашепес. Чем он занимался, разбираются, но рядом - человек с загадочной должностью «хранитель тайн» по имени Мери (ударение на последнем слоге). Осталась ли от него мумия? Египтяне об этом не сообщают. Что вообще-то странно.

Никто не знает, откуда взялась технология мумифицирования. Конечно, предания говорят, что ее людям сообщили боги, но хотелось бы конкретики. Мумифицирование дотошно описано в старых книгах, и вроде бы тайн нет, но попытки повторить рецепты в точности проваливаются. Недаром для советского лидера Владимира Ленина пришлось по сути изобретать новый способ: египетские методы не работают на современных людях.

И в этом, конечно, колоссальная тайна. Были ли технологии мумифицирования придуманы египтянами? Откуда-то позаимствованы? Откуда? Раскопанная мумия относится к пятой династии. Династия – это как у нас, например, династия Романовых, может длиться пару сотен лет, может меньше (редко больше). Что было до династий? Археологи называют это время «додинастическим периодом», и там по сути не происходило ничего: египтяне, как все тогдашние люди, лепили горшки, сеяли примитивные культуры и ели что-то вроде грубой каши, заворачиваясь от вечернего холода в примитивные ткани. И вдруг… как вспышка в ночи. Дворцы, росписи, пирамиды. Это и была первая династия. Пятая, стало быть, стоит почти в самом начале этого невероятного технологического взрыва. До сих пор никто не понимает, почему «вдруг» египтяне стали опережать всех тогдашних людей на Земле.

А были ли мумии уже тогда, в первой династии? Очень может быть, и в этом случае найденные в Саккаре мумии – не самые старые, отыщутся и древнее. А пока тело Гекашепеса везут в Каир (а там кто знает, куда его везут), чтобы в тишине лабораторий раскрыть жгучую тайну человечества.