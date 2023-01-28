Мыши победили коронавирус при помощи йогурта: и вот как у них это получилось

«Йогуртовые» мышки, зараженные ковидом, поправились быстрее Фото: Shutterstock

Корейские ученые выяснили, что ковид и грипп поможет побороть йогурт! Конечно, не обычный йогурт из магазина, а специальный коктейль с миллиардами различных пробиотиков, бифидобактерий и лактобактерий. Как пишет известный ученый, биолог Анча Баранова, в нем сидели Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis Bi-07 и куча других, чьи названия вам все равно ни о чем не скажут.

Важно, что все эти полезные бактерии были в больших количествах. И этим концентрированным йогуртом кормили мышек и хомячков, предварительно зараженных гриппом и SARS-CoV-2.

И что выяснилось: «йогуртовые» мышки, зараженные ковидом, поправились быстрее (по сравнению с контрольной группой, получавшей обычное питание). Как и те, кто болел гриппом — они тоже выздоравливали быстрее, сохраняли нормальную массу тела, да и с легкими у них все было в порядке в отличии от контрольной группы.

И у всех подопытных, кому давали йогурт, был хороший иммунный ответ, больше антител. А соответственно лучшая защита перед возможным последующим заражением. Ученые делают вывод, что продукция с пробиотиками и лактобактериями способна быть хорошей профилактикой гриппа и ковида. И уж точно поможет быстрее поправиться.

«Но есть нюанс, - пишет биолог Анча Баранова. - Выживаемость спор бактерий в коммерческих йогуртах — ниже плинтуса. Особенно во фруктовых с сахаром. И лучше в простудный сезон закупиться специальными препаратами с лактобациллами».

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПОДКОРМКИ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА

То есть йогурты, конечно, полезны, но уповать на их лечебный эффект в сезон простуд все же не стоит? Об этом мы спросили ученого МГУ, врача, эндокринолога-диетолога, к.м.н. Зухру Павлову:

- Считается, что в кишечнике здорового человека примерно 3 кг разной микрофлоры. Идентифицировано из этого разнообразия дай бог 10%, остальное толком не изучено. Однако точно известно, что микрофлора очень ранимая и сильно подвержена внешним факторам – прежде всего воздействию стресса и еды. И, конечно, различных вирусов в простудный сезон.

Поэтому о ней важно заботиться и правильно кормить. Как минимум во время болезни не есть сладкое, жирное, жареное и соленое. И, конечно, правильно подкармливать полезными бактериями. Но где их искать? Зухра Павлова объяснила простые правила:

1. Не уповайте на кисломолочные продукты.

Когда говорят, что в них достаточное количество пробиотиков и употребление кисломолочной пищи сделает человека здоровым, в этом много лукавства. В любом кефире, даже дорогом и специализированном, нужных бактерий мало, они имеют другую генетику и никогда не смогут поселиться в нашем кишечнике. Но в целом благоприятно влияют на нашу внутреннюю среду и могут быть рекомендованы в качестве поддерживающих средств.

2. Прописали антибиотики?

Грамотный врач вместе с курсом антибиотиков обычно назначает препараты типа «Хилак форте», в него входят продукты жизнедеятельности микрофлоры. И хотя мы этим препаратом не восстановим микроорганизмы, на какой-то период создадим имитацию нормальной жизнедеятельности флоры. Это поможет вам лучше пережить лечение.

3. Пейте правильные пробиотики.

После курса антибиотиков они обязательно нужны. Но вовсе не для того, чтобы заселить ваш кишечник. Увы, эти микробы преходящие, и через несколько дней они благополучно покинут ваш организм. Но если вам прописали достаточно концентрированный препарат (количество микроорганизмов в нем исчисляется миллиардами, почитайте на этикетке), микробы сдержат рост собственной патогенной микрофлоры кишечника. То есть это годится как вариант терапии.

4. Из всех пробиотиков выбирайте бифидобактерии.

Разумеется, если анализ не показал, что у вас не хватает именно лактобактерий. Но если такого исследования не проведено, приоритет лучше отдать бифидобактериям. Нередко при назначении смешивают в одну кучу и лакто-, и бифидобактерии. Но разумно принимать только бифидо-, так как они больше всего страдают от внешнего воздействия. А за их могучей защитой лактобактерии у вас подрастут сами.

5. Принимайте пребиотики.

Это питательная среда для нормальной микрофлоры, в первую очередь олигосахариды и клетчатка. Ешьте квашеную капусту и моченые яблоки, сезонные овощи и фрукты. Есть и готовые препараты.

То есть, к сожалению, мы не не сможем взять и заселить свой кишечник «правильными» микроорганизмами. Но зато можем вырастить их. Как газон на даче — правильно удобряя и вовремя поливая.

Эти и другие интересные факты можно прочитать в книге «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда».