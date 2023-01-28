Слишком оголившаяся Марина Зудина и большая юбка Анны Снаткиной: Модные провалы премии «Золотой орел»

Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За месяц до церемонии «рулевой» «Золотого орла» Никита Михалков попал с пневмонией в больницу. Накануне премии Никиту Сергеевича выписали из клиники, до последнего его ждали на церемонии, но мэтр остался дома. Видимо, пока ещё Михалков не до конца оправился после тяжелого недуга.

Но несмотря на отсутствие основателя премии, церемония прошла в обычном режиме.

Стилист Омар Байрамов Фото: Личный архив

По красной дорожке первого павильона «Мосфильма» продефилировали главные светские дивы. О том, кто в этот вечер блистал, а кому следует срочно переодеться KP.RU рассказал стилист Омар Байрамов.

Анна Снаткина

-В целом неплохо, но юбка великовата. Или Анне просто роста не хватило для такого длинного шлейфа. Хотя тут и шлейфа нет, просто очень длинная юбка до пола. И если бы Анна сделала локоны, то образ выглядел более голливудским. А с таким небрежным зачесом кажется, что Снаткина только что вышла из душа,-считает наш модный эксперт.

Анна Снаткина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иван Янковский Диана Пожарская

-Очень красиво. И платье, и костюм -все гармонично. Несмотря на то, что платье у Дианы черное, оно все равно интересное за счет шлейфа, что идет от плеча. И сумка очень стильная. Самая красивая пара вечера.

Иван Янковский Диана Пожарская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Климова

-Потрясающая женщина, невероятная красавица. Но фатиновая юбка тут лишняя. Я бы просто отодрал эту юбку и Екатерина бы блеснула своими красивыми ногами.

Екатерина Климова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Зудина

-Странный образ. Напоминает наряд на Хэллоуин. Платье не по фигуре и слишком откровенное декольте. Талии не видно и эта паутинка сверху нелепая. Если бы ещё был черный парик-то просто Мартиша Адамс,-вынес модный приговор стилист Омар Байрамов.

Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Егор Беров и Ксения Алферова

-У Ксении очень неудачное платье. Слишком много перьев. И вот этот контраст -белое платье, черные туфли, сумочка и вуаль. Смотрится карикатурно. А Егор Бероев одет вполне прилично. Выделенный аксессуар в виде белого манжета смотрится органично.

Егор Беров и Ксения Алферова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Лютаева

-Пиджак с поясом и грубая обувь -в целом достойный образ. Такой он строгий, армейский. Но опять-таки не для красной дорожки.

Татьяна Лютаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Серябкина

-Ольга-красивая, эффектная девушка. Но этот наряд не подчёркивает ее стройную фигуру. Боди не выделяет линию груди и линию талии. И укладка не для звездой дорожки.

Думаю, Ольге нужен грамотный стилист, чтобы показать, что она яркая эстрадная дива, -считает Омар Байрамов.

Ольга Серябкина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

-Все вроде бы хорошо, но так можно прийти и в офис. Даже сказать тут особо нечего.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Калашникова и Иван Новосельцев

-Мне нравится образ футболиста Новосельцева. Яркий пиджак Бальман, модная обувь. А вот к Анне есть вопросы. Калашникова, безусловно, красавица. Но ее «фишка»-я надену все лучшее сразу. Слишком много аксессуаров для этого платья. Поверх перчаток грубые, почти мужские часы. Серебро, перья и все из разной оперы. И я бы вместо этих серебряных босоножек посоветовал бы Анне примерить классические черные туфли. Было было намного элегантнее.