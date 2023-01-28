Им все мало. Украина начала клянчить самолеты у Запада, Зеленский впал в панику

Зеленский внес своей панической нотой дисбаланс в общий стройный хор "будущей перемоги" Фото: REUTERS

Глаза завидущие! Руки загребущие! Еще ни один кусочек танковой гусеницы "Абрамса" или даже "Леопарда" не успел пересечь украинскую границу (кстати, в Незалежной уже посчитали, причем даже те, которые еще не сделали, и получилась приличная цифра – 321 танк), а в команде Зеленского начали окучивать уже другой участок.

Советник главы Офиса президента Украины Мишко Подоляк, не скрывая радости, сообщил, что Украина ведет в ускоренном режиме переговоры о передаче странами Запада Киеву боевой авиации. Причем, заявил не где-нибудь в тесных и узких кулуарах, а на всеукраинском телемарафоне. То есть в публичном пространстве всей страны.

- Первое - переговоры уже идут. Второе - переговоры идут ускоренно. Третье - партнеры все это понимают. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности, - заявил Подоляк и сообщил, что, как он считает, "западные партнеры уже понимают, что Киеву необходимы самолеты и ракеты".

Более того, по словам Подоляка, уже произошел "окончательный перелом" в военных поставках Запада Украине.

- Еще есть отголоски страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет. Эскалация уже есть в полном объеме, и надо все дать Украине здесь и сейчас, - гордо и напыщенно объявил он и провозгласил: - Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала.

Можно было бы счесть его слова пустой похвальбой, но слова Подоляка о начавшихся переговорах подтвердил в комментарии испанской газете El País и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что Украина хотела бы получить в первую очередь 24 истребителя, и было бы желательно, чтобы ими стали американские F-16. Тем более, что в июне 2022-го Палата представителей Конгресса США одобрила оплату обучения украинских военных пилотированию американских самолетов за счет американских средств, и группа пилотов для такого обучения была уже сформирована, но до сих пор не приступила к практическому обучению.

Собственно говоря, в этом нет ничего нового. Еще при объявлении о передаче украинских танков, мы задались вопросом, когда дело дойдет до самолетов и ракет, более серьезных, чем применяемых в системах РСЗО и ПВО. Тогда еще, помнится, генсек НАТО Столтенберг заявил, что речь об участии в конфликте стран альянса не идет, поскольку Киев не получает от них ни самолетов, ни воинских контингентов. А Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц чуть ли не зуб давал, что ничего такого и впредь не произойдет. И хорошо, что не успел дать, а то без зубов только и смог бы, что ливерную колбасу деснами пережевывать.

И только главный лидер Незалежной, отметивший на днях свое 45-летие президент Украины Вольдемар Зеленский вдруг внес своей панической нотой дисбаланс в этот общий стройный хор "будущей перемоги".

Услышав донесшиеся из-за океана голоса, что поставки американских танков "Абрамс" в ближайшее время не состоятся, и "Абрамы" Киеву вряд ли стоит ждать раньше августа, он неожиданно сник и не смог этого скрыть даже в интервью британскому телеканалу Sky News.

- Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым, - заявил Зеленский.

Слишком поздно для чего, пан Зеленский? И откуда такая обреченность в голосе, если все, как сам заявлял идет хорошо, и уже к лету или летом ВСУ должны в ходе героического броска "взять Крым"? Или, на худой конец, "вызволить Донбасс".

Самому не верится в свои бредни?

Похоже, что да. Особенно, если учесть, как тонко поиздевались над украинскими "хотелками" в Британии, где заявили, что Лондон передаст Киеву боевые самолеты, но только после того, как "Россия выведет свои войска".