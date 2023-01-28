Не пей сладкое - облысеешь: ученые предупредили об опасности сахаросодержащих напитков для мужчин

Употреблением сахаросодержащих напитков может лишить мужчин волос Фото: Shutterstock

У врачей и ученых растет количество претензий к сахару. Точнее, к злоупотреблению им. В очередном исследовании, результаты которого опубликованы на портале Nutrients, специалисты обнаружили связь между употреблением сахаросодержащих напитков и облысением у мужчин. Речь идет о так называемой андрогенетической алопеции (АГА). Это один из наиболее распространенных типов облысения у представителей сильного пола. Патология встречается и у женщин, но гораздо реже.

Исследователи проанализировали данные об образе жизни и состоянии шевелюры 1028 китайских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Добровольцев просили сообщить, какие напитки они употребляют и как часто. Оказалось, что почти половина пьет что-нибудь сладкое (не алкоголь) более одного раза в день. Четверть опрошенных признались, что налегают на сахаросодержащие жидкости от 4-х до 7-ми раз в день. Каждый пятый сообщил об употреблении 1-3 раза в неделю. 10% заявили, что вообще не притрагивались к сладким напиткам за последний месяц.

Затем ученые посмотрели на другие особенности образа жизни: вредные привычки, количество сна, физическую активность. А также на наследственность. Учет этих факторов помог точнее определить статистическую взаимосвязь между замеченными особенностями: более частым облысением у тех, кто активнее налегает на сладкие напитки.

Что это были за жидкости?

- Сладкая газировка (чаще всего),

- спортивные напитки с добавленным сахаром (да-да, внимательнее читайте этикетку!),

- соки с сахаром,

- кофе с сахаром.

ПОЧЕМУ ОНИ ВРЕДЯТ

В целом известно, что употребление сахаросодержащих напитков повышает уровень глюкозы в крови. Злоупотребление ими делает этот эффект еще мощнее. Как резкие скачки, так и постоянный повышенный уровень глюкозы крайне неблагоприятны для организма. В том числе, очевидно, развиваются биохимические процессы, которые способствуют андрогенной алопеции, пишут авторы научной статьи. Более точных объяснений пока нет, нужны дополнительные исследования.

Однако в любом случае очевидно: чем меньше сладостей в вашем ежедневном рационе - как напитков, так и продуктов, тем лучше, подчеркивают врачи. Напомним, ВОЗ рекомендует употреблять не более 25 граммов сахара в сутки. Это около 6 чайных ложек.