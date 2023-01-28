Страшный сон для Вашингтона: почему американцы так сильно боятся союза России и Германии

Прогнув Шольца на согласие в поставках танков Киеву, США забили последний гвоздь в крышку гроба российско-немецких отношений. Фото: REUTERS

Федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу еще предстоит испить такую чашу унижений и проклятий, причем, от собственных же сограждан, что обзывание его "обиженной ливерной колбасой" со стороны экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника может считаться на этом фоне изысканным комплиментом.

Об этом проговорился экс-министр иностранных дел Незалежной Павло Климкин, который публично радовался тому, что удалось сделать Вашингтону за последний год. В эфире телеканала NTA Климкин заявил, что, прогнув Шольца на согласие в поставках танков Киеву, США забили последний гвоздь в крышку гроба российско-немецких отношений.

Многие действительно независимые эксперты-экономисты и ранее отмечали, что США используют ситуацию с российско-украинским конфликтом, чтобы сделать европейскую экономику неконкурентоспособной и перетащить значительную часть предприятий и европейских компаний на территорию своей страны. Причем, в буквальном смысле и в физическом выражении. На это прямо направлены несколько принятых в последний год в США законодательных актов. Причем, это стало настолько очевидно даже для Макрона и Шольца, что они попытались выступить с каким-то совместным отпором. Но старик Джозеф Байден прошел мимо их заявления, как будто и не заметил его. Впрочем, возможно, действительно не заметил. Но была и еще одна цель – российско-германские отношения, которые Белому дому требовалось торпедировать. Дуэт России и Германии – это страшный сон для Вашингтона, а если к такому экономическому союзу присоединился бы и Китай, то Вашингтону можно было в таком случае самому заказывать венки и букет со скидкой на премиальные похороны. Германия с дешевыми российскими ресурсами продолжала бы лидировать в Евросоюзе, а вот с дорогими и нероссийскими превращается в обычное европейское государство, даже похуже иных прочих.

Госдепартамент США решал такую задачу исподволь, не крича об этом на всех перекрестках, и, судя по всему, решил. О чем поведал Павло Климкин, неуклонно следующей народной мудрости: "Что у трезвого на уме, то у пьяного – на языке". И в эфире телеканала Климкин выдал настоящую хвалебную оду американской дипломатии.

- Шольц как канцлер понимает, что внутреннюю политику Германии нужно было победить. Когда он понимает, что в стране до сих пор очень много какого-то негативного пацифизма – "а давайте никому не будем давать оружие, пусть быстрее настанет мир". Им нужно было вбить в головы, что мир, который они понимали, это для нас кладбища и концлагеря, - начал Климкин перечислять задачи, которые Шольц решал в интересах США.

- Второй момент – это то, что часть немцев до сих пор достаточно осторожно относится к предоставлению тяжёлого вооружения, там реально до сих пор где-то 50 на 50. И для Шольца было очень-очень важно, чтобы и БМП, и танки предоставлялись сообща, чтобы это было решение коллективного Запада, - продолжил экс-министр.

- Третье – искривлённое чувство коллективной ответственности за Вторую мировую, оно – всё (закончилось). Это реально, перефразируя Черчилля, начало конца. Это новая Германия, и эта Германия больше к каким-то особенным и специфическим отношениям с этим режимом (Россией) не вернётся, - буквально ликовал КлимкинЮ только что не пускаясь в пляс, и триумфально закончил. - Если хотите, предоставление танков – это реально гвоздь в тот гроб специфических отношений (России и Германии).

Более того, как считает Павло, эти отношения между нашими странами уже никогда не будут восстановлены в той степени, в которой они раньше были предметом зависти для многих других европейских и не только стран. Более того, сторонники тесных отношений с Москвой отныне уйдут в Германии на вторые, если не на третьи роли и во внутренне й немецкой политике.

- Были люди из социал-демократов, которые контактировали с Россией все эти десятки лет, - заявил Климкин и торжествующе закончил. - В действительности эти люди больше в немецкой политике роли играть не будут.

Конечно, из Климкина тот еще прогнозист, но здесь он прав, и даже больше, чем на 100 процентов. Олафа Вашингтон прогнул и продавил, Олаф поставил свою страну в максимально неудобную для нее самой позу и приказал терпеть, не желая думать, что в этой позе она начинает сама разрушаться. А уж когда еще и "друзья" начинают "помогать" изо всех сил, процесс становится более всеохватывающим и интенсивным.

И не за горами то время, когда толпы немцев придут к зданию правительства ФРГ и возопят, глядя на Шольца: "Что с нами сделал ты?"

Ответит ли он тогда, что "это по-настоящему смешно"?

P.S. Ну а специфические термины Климкина вроде "негативного пацифизма" или "искривленного чувства ответственности за Вторую Мировую" оставим на совести Климкина. Хотя как раз ее у него нет.