Зеленский вознамерился выступить на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Итальянцы собирают подписи против. Фото: REUTERS

РАСТУЩАЯ КОРРУПЦИЯ И МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, почему Украина пребывает сейчас в плачевном состоянии. По его словам, во всем виноват симбиоз растущих коррупции и мании величия. Которые Киев "маскировал" сказкой о крупной игре Украины с США, Европой, Россией и Китаем.

- В 1991-м году Украина была более развитой страной, чем Польша, - припомнил Сикорский. - Киеву досталась территория с построенными атомными блоками, авиапромышленностью, с самыми плодородными землями в мире и без долгов. Однако ко времени начала спецоперации в 2022 году ВВП Украины уже был в четыре раза меньше, чем у Польши.

Экс-глава МИД Польши, вообще, отличается резкостью в своих высказываниях, невзирая на авторитеты. В 2014-м, еще в бытность свою главой МИД, он, правда, в частной беседе, которая была записана без его согласия, честно признался: "Это дерьмо, мы перессоримся с немцами и французами... Проблема Польши в том, что у нас дешевая национальная гордость и низкая самооценка...". А правду, как известно, любят не везде. За что Сикорский и поплатился своим постом. Но правду говорить не перестал.

У РАСКОЛЬНИКОВ ГОЛОД КАДРОВЫЙ И СРЕДИ ПРИХОЖАН

Как выяснилось, с начала Специальной военной операции Росси на территории Украины в Закарпатье из около 700 (плюс-минус) приходов канонической православной конфессии УПЦ ни один не перешел в раскольническую провластную ПЦУ/СЦУ, которую организовали экс-президент Украины Петр Порошенко вместе Константинопольским на тот момент патриархом Варфоломеем.

- Весной прошлого года глава Закарпатской епархии ПЦУ владыка Варсонофий заявлял, что с начала полномасштабного конфликта ни один приход УПЦ МП в Закарпатье не перешел к ПЦУ. К сожалению, с весны ничего практически не изменилось, - посетовал секретарь Закарпатской епархии ПЦУ, капеллан Чопского пограничного отряда протоиерей Сергей Емец. - Люди как бы желают переходить, многие обращаются к нам, звонят и священникам, и владыке, но самих переходов практически нет. Священники и сама церковь их преграждают, чтобы приходы не переходили. Молодые часто отвечают, что в эту церковь ходила бабушка, ходят родители, и я буду, и мне всё равно, что это за церковь. К тому же, очень мощно работает пропаганда с их стороны. Поэтому все это так сложно происходит.

Не гневили бы Господа.

ВЕНГРЫ В ЗАКАРПАТЬЕ – ПОЧТИ КАК КАРЛСОНЫ

Украинско-венгерские отношения выходят на точку кипения. Военкоматы устроили настоящую охоту за военнообязанными из числа этнических венгров в населенных пунктах области, и те затаились в своих домах. Многие из них, как удалось узнать журналистам издания Индекс, прячутся в своих домах. Причем, не в жилых комнатах, а в подвалах, или, что чаще, на чердаках под крышей. Не выходя оттуда буквально неделями.

Украинские военкомы и команды, которые набирают мобилизованных не пользуются у местного населения никаким доверием. Более того, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ, которая традиционно комплектуется местным населением, в том числе, и венгерским, была недавно разгромлена, но родственникам мобилизованных до сих пор не сообщают никаких сведений о судьбе их членов семей.

УКРАИНА ГОТОВА БОЙКОТИРОВАТЬ ОЛИМПИАДУ В ПАРИЖЕ

Претензии Украины давно вышли за пределы "хотелок" политических преференций или поставок военной техники. Национальный олимпийский комитет Украины может пойти и на бойкот Олимпиады в Париже в 2024-м, если МОК, как и объявил, допустит к соревнованиям российских и белорусских спортсменов даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины и президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

- Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается конфликт, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях, - заявил это напыщенный украинский чиновник. Осталось только узнать, где была его и Киева принципиальность во время вторжения США в Ирак, бомбежек Югославии и т.д.

Кстати, чтобы не забыть – на последней Олимпиаде сборная Украины заняла по комплектам наград 44-е место среди всех участников. Если России и Белоруссии не будет, то есть шанс подняться в этом неофициальном зачете. Хотя бы до 42-го.

ИТАЛИЯ СОБИРАЕТ ПОДПИСИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО НА САН-РЕМО

В настоящее общественное движение превратился сбор подписей в Италии против выступления президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского на музыкальном фестивале Сан-Ремо. Причем, выступать экс-комик планировал не в качестве певца, и даже не музыкального исполнителя (например, на фортепиано), а с речью – обращением к итальянскому народу.

Инициатива вызвала мощный общественный протест, поскольку Зеленский уже надоел, и в Сети быстро организовали петицию с требованием к организаторам не давать Зеленскому возможности выступить. В настоящее время петицию с таким требованием подписали уже больше 32 тысяч человек, и количество подписантов продолжает расти. За лишение Зеленского слова выступают и многие "весомые персонажи".

- Если у меня будет десять минут на фестиваль, я посмотрю песни, а не Зеленского, — заявил вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини. И его можно понять. Для многих итальянцев с музыкальным слухом слушать фальшивые ноты в исполнении Зеленского, то еще испытание для нервов.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент Бразилии отказал Германии в поставке боеприпасов для танков "Леопард", чтобы они не попали на Украину

- Правительство Украины — одно из худших в мире. Коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль украинцев, — неожиданно сенсационно заявил мультимиллиардер Билл Гейтс. Наверное, съел что-нибудь.

- Глава МИД Швеции после ряда акций со сжиганием Корана заявил, что Швеция полка приостанавливает процесс вступления в НАТО, но есть шанс договориться с Турцией в июле.

- Посол Израиля в ФРГ Рон Просор заявил, что его государство оказывает гораздо бОльшую помощь Украине, чем рассказывает, просто большая часть этой помощи остается в тени и за кулисами. Посол, наверное, понимает, что это тот случай, когда "скромность украшает" и помогает избежать некоторых последствий. Но спасибо, что проговорился.

- Правительство Украины намерено после окончания отопительного сезона вернуться к повышению тарифов на оказываемые коммунальные услуги.

- Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его возвращение в Грузию в контейнере со сметаной и прочими йогуртами организовала … Россия.