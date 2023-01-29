СК России возбудил дело по факту обстрела киевским режимом районной больницы

В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента Фото: REUTERS

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту очередного преступления киевского режима.

Накануне по приказу главы киевского режима в Новоайдаре была обстреляна гражданская больница, где проходили лечение как мирные граждане, так и бывшие военнослужащие ВСУ.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, накануне в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики около 7.30 украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по зданию районной больницы.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», - уточнили в СК России результат обстрела киевским режимом медицинского учреждения.

Бастрыкин поручил следователям во взаимодействии с оперативными службами и военными установить исполнителей военного преступления.