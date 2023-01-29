В больничных стенах Дроздов пробудет еще, минимум, неделю Фото: Борис КУДРЯВОВ

О том, ведущий программы "В мире животных" уже около двух недель находится в больнице с переломом ребер, его близкие предпочитали молчать: мол, Николай Николаевич никогда не жаловался и в 85 не планировал начинать. В МГУ, например, где профессор читает лекции на географическом факультете, отсутствие Дроздова студентам объяснили длительной командировкой.

Однако, все тайное рано или поздно становится явным.

- Ледяные дожди сделали своё дело. Он ехал из МГУ, с любимой кафедры. А когда выходил из машины, поскользнулся и упал буквально в двух метрах от двери дома, - рассказал репортерам "Ты не поверишь" сосед Дроздова, художник Константин Мирошник.

По его словам, жена Татьяна Петровна настаивала на срочной госпитализации, однако, Николай Николаевич решил отлежаться дома.

- Он говорит: "Я не хочу, там вирусы всякие". В итоге еще две ночи дома провел, последнюю от боли вообще не спал. Утром вызвали неотложку, отвезли в больницу. МРТ показало, что сломаны восемь ребер. Они вдавились, из-за чего появились сильные боли, кашель, дышать становилось все хуже и хуже. Дроздова отправили в реанимацию, установили аппарат вентиляции легких, - напугал поклонников разговорчивый художник.

После таких новостей самому телеведущему дозвониться невозможно: по обоим его номерам отвечает автоответчик. Да и супруга с прессой общаться не намерена: оказалось, репортаж о муже поверг ее в шок.

- Вот ведь Мирошник, ну надо же, всё он знает. Пиар ради пиара! - возмутился в разговоре с KP.RU близкий друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев. - Действительно, Николай Николаевич упал, сломал несколько ребер. Но никакой вентиляции легких у него нет и не было. И в реанимации он не лежал - это была палата интенсивной терапии, а сейчас уже и вовсе врачи перевели его в обычную палату. Поверьте, он чувствует себя великолепно, идет на поправку. Я это знаю не понаслышке: говорил с Татьяной Петровной, да и с Николаем Николаевичем мы на связи - общаемся по телефону.

В больничных стенах Дроздов пробудет еще, минимум, неделю. Причем, в полном одиночестве.

- Сейчас в больнице карантин из-за коронавируса: он лежит один, никого не пускают. Но наш любимый Николай Дроздов непременно поправится, - поспешил успокоить Дунаев. - У него уже были такие случаи - и руки ломал, и ноги, и ключицу, и те же ребра... В этом возрасте восстановление, конечно, будет небыстрым. Но он вернется в строй, потому что очень любит эту жизнь и никогда ни на что не жалуется. Он обожает МГУ и мечтает поскорее вернуться к работе. Так что давайте не будем накалять обстановку и дадим Николаю Николаевичу спокойно выздороветь.