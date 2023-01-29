Вайфай способен шпионить за вами: найден способ просвечивать насквозь любую комнату

Началось все лет 10 назад и вовсе не в сфере мобильной связи Фото: Shutterstock

Ученые из США (правда, это два китайца и один испанец, но работают они в США, в Питтсбурге) придумали способ, который ставит крест на частной жизни людей. Если у вас в комнате включен вайфай, машина точно покажет, где вы находитесь, что делаете и как двигаетесь. Но даже если у вас нет вайфая и вообще вы хвастаетесь, что смотрите старый ламповый телевизор, а телефон у вас кнопочный, не радуйтесь: вайфай есть у ваших соседей. Этого достаточно.

Система проста, как мычание. Что такое вайфай? Это коробочка (роутер), который висит у вас над входной дверью, или лежит около компьютера, или «зашит» в телефон, и она обеспечивает вам интернет. Как она это делает? Она посылает сигнал на базовую станцию, а потом принимает сигналы от станции. Даже если вы ничего в интернете не делаете, и компьютер выключен. Даже если вы не подозреваете, что в телефоне у вас есть интернет и вы никогда им не пользуетесь, все равно система постоянно обменивается данными. Это важно: сигналы идут и к вам, и от вас.

А теперь представьте, как работает радиолокатор. Тот, который в фильмах находит самолеты и корабли. Он посылает сигналы в небо, они отражаются, и возвращаются назад. Кстати, первый радиолокатор в мире случайно сделал изобретатель радио Попов. Он связывался по радио из Кронштадта с кораблями на рейде и обнаружил, что от больших кораблей сигнал отражается.

Точно то же происходит в вашей комнате. Вот роутер посылает сигнал. Конечно, он посылает его как бы сквозь вас. Этот сигнал отражается от всего, что есть в комнате, и приходит на базовую станцию с искажениями. Уже по этим искажениям можно восстановить образ вашей комнаты. Но все намного проще, если речь идет о вашем теле и вы двигаетесь. В шуме постоянных помех (от кровати, тумбочки, стен) выделается меняющаяся помеха. Это и есть вы.

Осталось сунуть сигнал в компьютер, который молниеносно покажет, как ваш образ перемещается по комнате. Цзяци Гэн, Донг Хуан и Фернандо Де ла Торре не говорят, зачем им это надо. Они просто в восторге от своего открытия. Вайфай и раньше стоял на службе разведки, но удавалось видеть в лучшем случае сам факт, что человек в комнате, а теперь ты словно человека видишь.

И понятно, что заказчики исследования – спецслужбы. Шутка ли, если у вас есть беспроводной интернет. Если в многоквартирном доме в принципе он где-то есть (а он как минимум есть в парикмахерской или в кофейне на первом этаже, даже если вообразить, что больше нигде) – все, весь дом прозрачный, как на рентгене. Но с другой стороны, а что уж нам терять-то, что по волосам-то плакать? Не секрет, что мобильные телефоны прямо слушают наши разговоры. Даже если вы просто встретитесь с человеком на улице, поговорите и разойдетесь, система свяжет ваши телефоны, поймет, что вы знакомы, и будет отныне рассматривать вас как единое целое. Вот только кто собирает эти данные, не вполне понятно. Если телефон иностранный («если» - смешно, да?), то есть серьезные опасения, что иностранцы и собирают. А также все прочие компании и не компании, имеющие отношение к этой индустрии. Но это отдельная тема.

Интересно, как эта идея вообще зародилась и как развивалась. Началось все лет 10 назад и вовсе не в сфере мобильной связи. Группа ученых исследовала фотографии комнат, в которых делались нехорошие дела. Но где эти комнаты, было неизвестно. Это были записи, фотографии, которые сами нехорошие люди выкладывали в Сеть. Пустые стены - думали, что вычислить их нельзя. Но ученые обратили внимание на тени. Они поняли: окна, рамы, фрамуги – своего рода линзы, которые как бы проецируют изображение улицы на стены. Глазом всего этого не видно, тени и тени. Но ученые придумали программу, и восстановили вид улицы за окном. Тут бы для красоты истории добавить, что нехороших людей поймали, но об этом не сообщалось. Так вот, программа, которую тогда придумали, и которая в состоянии по мелочи восстановить все, это она и есть. Из оптики перешла в радиосвязь.

А если уж совсем интересно, математический аппарат, который лежит в основе всего этого, в начале XIX века разработал француз Фурье. Ему надо было предсказывать приливы. Об этом просили моряки, которые не понимали, когда бухту затопит, когда она обмелеет. Вот скажи Фурье, что будет с его изобретением через 200 лет, он бы сильно удивился.