Официально ответственность за ночную атаку никто на себя не взял

Что известно о нападении дронов на военные объекты Ирана

В ночь на воскресенье, 29 января 2023 года, несколько городов в Иране были атакованы неизвестными дронам. Удары беспилотников-камикадзе пришлись по заводам, производящим оборонную продукцию, военным базам и армейским складам. Официальная информация крайне скупа. В иранском минобороны признали, что нападению с воздуха подвергся завод в Исфахане, изготавливающий боеприпасы для дронов. Но, мол, атака была успешно отражена, люди и оборудование не пострадали. Однако зарубежные агентства со ссылкой на местные источники утверждают, что производство разрушено взрывом, есть как минимум трое погибших. Говорится также, что иранская система ПВО с налетом не справилась, и беспилотники сумели поразить завод в Тебризе, выпускающий ударные дроны «Шахид», склад боеприпасов в Малларде и другие объекты. Взрывы были слышны и в самом Тегеране.

Кто может стоять за атакой на Иран в ночь на 29 января 2023 года

Официально ответственность за ночную атаку никто на себя не взял. Однако авторитетный на Ближнем Востоке новостной портал Al Arabiya сообщил, что это нападение знаменует собой «начало масштабной специальной операции Израиля, целью которой является уничтожение иранской военной промышленности». Мало того, в соцсетях активно распространяются новости о попытках штурма радикально настроенными оппозиционерами правительственных зданий, полицейских участков и базы элитной военной структуры - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Джаванруде. В стране отключен интернет, в воздух поднята военная авиация, а части КСИР приведены в состояние повышенной боеготовности.

О причастности Израиля к налету на Иран косвенно свидетельствует тот факт, что буквально накануне израильский президент Ицхак Герцог призвал Запад «бороться с тегеранским режимом, так как эта сила зла не только публично грозит уничтожить Израиль, но и убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих прав». В Иране уже несколько месяцев не стихают массовые протесты после того как члены Назидательного патруля (есть там и такие) забили камнями девушку за «неправильное ношение хиджаба». И израильтяне вполне могли принять в расчет эти выступления, скоординировав с ними свою атаку.

Однако, многие аналитики полагают, что дело не обошлось без участия США и цели операции выходят далеко за рамки обычных ближневосточных разборок. Словно по совпадению, как раз в эти дни в Тель-Авиве находился директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Американцы видят две угрозы со стороны Тегерана. Основная - попытки Ирана создать ядерное оружие. Президент США Джо Байден допускает возможность военного решения этой проблемы. Об этом телеканалу Al-Hadath заявил недавно представитель Белого дома. В этом случае атака Израиля может рассматриваться как подготовка к ударам по иранским ядерным объектам. При этом США частично устраняют и другую угрозу - разрушают руками израильтян мощности по производству беспилотников, которые, по убеждению Вашингтона, иранцы могут поставлять в Россию для использования в ходе СВО на Украине.

К чему может привести обострение ситуации в Иране

Означает ли это, что помимо жесткого конфликта из-за событий на Украине мир ждет переход к глобальной конфронтации на нескольких фронтах?

- Если подтвердится, что за ночным налетом действительно стоят США и Израиль, то Иран, по определению, будет вынужден усилить свои связи с Россией, в том числе и в военной сфере. Но говорить, что это может спустить курок мировой войны, преждевременно, - прокомментировала событие для KP.RU политолог-востоковед Елена Супонина. - Да, Вашингтон и Тель-Авив очень хотели бы раскачать ситуацию в Иране, но прекрасно понимают, что власти ее уверенно контролируют и смена режима в стране маловероятна. Скорее, всего удары дронов - попытка проверить, насколько уязвимы объекты иранской военной инфраструктуры. Эти атаки, видимо, будут продолжены, вкупе с давней политикой Израиля по разжиганию в Иране антиправительственных настроений через курдов, моджахедов и других радикалов. Тегеран, конечно, ответит. Но не ударом по Израилю, а через поддержку верных ему группировок в Йемене, Ираке, Ливане.

Опаснее другое. Переговоры по иранской ядерной сделке зашли в тупик, продолжать их сейчас никто не будет - Украина заняла всю повестку дня. Но если США увидят, что остановить Тегеран на пути к созданию собственного ядерного оружия не удастся, речь может пойти о прямой интервенции. И вот тогда пресловутые часы судного дня действительно превратятся в секундомер.