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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях ВСУ: на Купянском направлении нашими войсками пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ и уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 110, на Донецком до 90.

Генерал-лейтенант отметил, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области. Там уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ и до 100 украинских националистов убитыми и ранеными.

Кроме того по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин, автомобилей ВСУ, пять самоходных гаубиц «Акация», самоходное орудие «Нона С», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч», две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США «Paladin» и пять радиолокационных станции контрбатарейной борьбы производства США.

За сутки силами подразделений противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: четырем беспилотникам, 17 снарядам, 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

381 - самолет

204 - вертолета

2980 - беспилотных летательных аппаратов

402 - зенитных ракетных комплекса

7670 - танков и других боевых бронированных машин

995 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3956 - орудий полевой артиллерии и минометов

8218 - единиц специальной военной автомобильной техники