Готов план восстановления новых регионов России: Ипотека не выше 2%, пенсии и помощь малоимущим

Готовится масштабный план интеграции и восстановление новых регионов России. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Все руководство страны вплотную засело за интеграцию и восстановление новых регионов. Недели не проходит, чтобы не приходили новости об очередном большом совещании по этой теме или новом законе.

Мало-помалу план налаживания жизни становится все яснее. Достаточно посмотреть на последние решения Владимира Путина и правительства, чтобы понять, какие темы считаются самыми важными:

ИПОТЕКА И ЧЕТЫРЕ ПРОГРАММЫ

В пятницу, 17 января, Владимир Владимирович подписал целую серию поручений. Часть из них напрямую касается новых регионов.

1. Жители новых регионов получат ипотеку со ставкой не более 2% годовых. Кредит будет выдаваться и для покупки жилья, и для его строительства.

К 1 марта должны быть готовы детали ипотечной программы. Будет ли она касаться только новостроек или вторичного жилья тоже, какая максимальная сумма кредита и так далее.

2. До 31 марта правительству и чиновникам всех четырех новых регионов поручено утвердить программы развития до 2030 года. Цель: вывести уровень жизни и социально-экономическое развитие на средний уровень по стране.

Буквально за несколько дней до того, как президент подписал поручения, он напомнил премьер-министру Михаилу Мишустину о важности соблюдения сроков.

- У нас там (в новых регионах – Ред.) целый набор мероприятий был предусмотрен, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее, я сейчас не буду всё перечислять. Все средства предусмотрены, у нас всё на это есть, мы обо всём договорились. Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее. Посмотрите, пожалуйста. Потом поговорим ещё на эту тему, - заявил глава страны.

ПРОДЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ

А через несколько дней Мишустин подробнее обсудил с правительством этот самый «набор мероприятий».

До конца года в новых регионах автоматически продляются все выданные бизнесу разрешения на работу. Это касается транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок.

- Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию бизнеса и реализации своих идей, смогут найти новые ниши, которые появились после ухода иностранных конкурентов, - отметил премьер.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

В новых регионах вводится прожиточный минимум. Раньше такого понятия даже не было. Как объяснили в правительстве, прожиточный минимум нужен для расчета точной суммы пособий на ребенка или малоимущим семьям.

- В этих четырёх российских субъектах его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет. Общероссийские меры социальной защиты распространятся и на людей с ограничениями по здоровью и другие льготные категории граждан, - перечислил Мишустин.

Напомним, с 1 января в ЛДНР прожиточный минимум равен 11200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рубля.

Всеми положенными детскими выплатами, как и в остальной России, займется Социальный фонд. Единственное отличие: заявления будут приниматься на бумаге, а не в электронном виде. Цифровые системы в новых регионах еще не готовы.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

С 2024 года до новых регионов доберется и программа социального контракта. Это необычный проект властей, который позволяет малообеспеченным людям заняться каким-то своим делом.

К примеру, человек хочет начать разводить поросят. Он сам составляет бизнес-план, считает сколько денег ему нужно на покупку первых животных, сколько надо на корм, витамины и так далее. Потом он отправляет заявку местным властям.

Если проект вполне реальный, то деньги дают. Возвращать их не надо, но придется показать, что средства пошли именно на то, на что просили. Самый популярный вариант: по соцконтракту люди строят у себя теплицы для выращивания овощей.

Для государства это выгодно. Условная теплица стоит не дорого, а люди от правильного питания становятся здоровее, значит их реже придется лечить и проживут они дольше.

ПЕНСИИ

Глава правительства объяснил, как жители новых регионов будут получать пенсии.

- С 1 марта пенсии для жителей станут назначаться по заявлениям, по российским нормам. У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов. В таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии. Положение о них уже утверждено. Они проследят, чтобы права граждан были защищены, - пообещал премьер.

- Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться. От своевременного выполнения таких обязательств напрямую зависит качество жизни людей, - добавил он.

ЛДНР будет проще перестроиться – наши пенсионные законы были приняты в республиках еще в 2015-м. В Херсонской и Запорожской областях в 2022-м просто платили по 10 тысяч рублей.

ДРУГИЕ СОЦГАРАНТИИ

- Ещё один законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования. Это гарантирует их жителям оплату больничных, - заявил премьер.

Глава кабмина уточнил, что в том же документе прописаны правила пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Раньше в Малороссии таких пособий вообще не было.

- Жители смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях – в соответствии с нашим законодательством. Причём, если раньше человеку были назначены такие выплаты в большем размере, до 1 марта они сохранятся в прежнем объёме, - сообщил Мишустин.

ЗАНЯТОСТЬ

Правительство выделило 1 млрд. рублей на выплаты по безработице жителям новых регионов.

- Необходимо сделать всё, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства, - отметил премьер.

ОТОПЛЕНИЕ

Министр строительства Ирек Файзуллин доложил президенту о состоянии ЖКХ в новых регионах и о готовности к холодам.

- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было подготовлено 48 953 объекта и почти 12 тысяч километров сетей. Организованы поставки материальных ресурсов на территории республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Было направлено 188 блочно-модульных котельных для своевременного обеспечения теплом восстанавливаемых объектов, - рассказал глава Минстроя.

Он добавил, что Мариуполь, Волноваха, Энергодар и Северодонецкая агломерация на особом контроле федеральных властей, так как там больше всего поврежденных коммунальных объектов. Отопительный сезон «проходит в штатном режиме», все поломки чинят созданные аварийные бригады.

Из бюджета выделено 50 млрд. рублей на инфраструктурные кредиты новым регионам.

- Сейчас формируется программа мероприятий по модернизации объектов инженерных и коммунальных объектов новых регионов с целью доведения их до нормативного состояния, - рассказал Файзуллин.