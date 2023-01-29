Иван Охлобыстин обещает 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Abrams»

Российский актер Иван Охлобыстин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Охотников за американскими танками «Abrams», которые США пообещали поставить Украине в количестве 31 штуки, похоже будет особенно много. Ведь за каждый подбитый экземпляр пообещали хорошие призовые.

«С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня информировать о назначении премии в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Abrams». Гойда!» — написал в своих соцсетях известный российский актер Иван Охлобыстин.

Понятно, почему щедрые бизнесмены-патриоты не хотят афишировать свои фамилии. Наверняка, чтобы не попасть под лишние санкции.

Но если сообщение Ивана Охлобыстина правда, оно означает, что российский бизнес начал своим кошельком включаться в поддержку Спецоперации.

Кстати, Министерство обороны России уже давно ввело свои поощрения бойцам за уничтоженную технику противника. Они, конечно, не такие круглые, как 10 миллионов за «Abrams», но тоже играют свою роль.

Так, за каждый уничтоженный украинский танк, российский боец получает 100 тысяч рублей.

За самолет — 300 тысяч рублей.

За вертолет — 200 тысяч рублей.

За ударный беспилотник, БМП, САУ, С-300, «Бук», или боевую машину РСЗО - 50 тысяч рублей.

Деньги переводятся на карту бойцу.

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