Как в «Терминаторе-2»: экспериментальный робот просачивается сквозь решетку

Робот, реально созданный учеными, ведет себя, как его фантастический прототип. Фото: кадр из фильма

Фантастика стала реальностью. Ну, почти. Китайцы из Гонконга (Chinese University of Hong Kong) и их американские коллеги (Carnegie Mellon University) продемонстрировали свою разработку — робота, который может становиться жидким и просачиваться сквозь решетку, а просочившись, опять становиться твердым. То есть, обретать первоначальную форму. Прямо как Т-1000 в фильме «Терминатор-2». Ученые сняли на видео, как их детище, упрятанное в клетку, из нее выбирается.

Ловкий робот – невелик. Микроскопический. Выглядит, как человечек из «Лего». Но натурально ведет себя, как киношный прототип – шокирует, прямо скажем. И кажется на первый взгляд каким-то фейком - мультяшкой. Однако публикация в серьезном научном журнале (Matter), подкрепляющая ролик, снимает все сомнения.

Человечек, названный «magnetoactive solid-liquid phase transitional machine» сделан из галлия – металла с очень низкой температурой плавления — 29.8 °C. В галлий вкраплены магнитные частицы, которые и позволяют манипулировать человечком посредством внешнего магнитного поля. Управлять можно и самим роботом, пока он «твердый», и материалом, из которого тот сделан, когда робот становится жидким в результате небольшого индуктивного нагревания. Что и продемонстрировано в ролике.

«Узник» утекает из заточения, просачиваясь сквозь стальную решетку. Фото: Кадр видео

Цель «трансформации» - очистка человеческого организма. Предполагается запускать таких роботов, допустим, в желудок. Там они будут выискивать вредные чужеродные объекты, обволакивать их, став жидкими, и вытаскивать наружу, снова затвердев. Передвижения - опять же под действием направляющего магнитного поля. Ученым и это удавалось во время испытаний твердо-жидкого «трансформера» внутри модели человеческого желудка.

Другое применение - прицельная доставка лекарств в определенные места организма. Вроде бы и такое возможно. Тут – всё наоборот: твердый робот «довозит» препарат по назначению, приняв жидкий вид, «разгружается» и, затвердев, направляется к выходу.

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